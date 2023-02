Jiří Lehečka prožívá nejlepší tenisové období. Jednadvacetiletý rodák z Mladé Boleslavi postoupil na nedávném Australian Open do čtvrtfinalista a vytvořil si své grandslamové maximum. Formu potvrdil i v kvalifikaci Davisova poháru proti Portugalsku, když zvládl oba singly a zařídil tak postup.

„Cítím obrovskou radost a štěstí. Jsem strašně rád za sebe i celý tým,“ ulevilo se Lehečkovi poté, co zařídil rozhodující bod a zpečetil český postup. V klíčovém souboji týmových jedniček porazil Joaa Sousu 6:4, 6:1.

Lehečka se musel vyrovnat s náročnými podmínkami, který panovaly v hale na antuce v Maie. „Podmínky byl těžké, nebyli jsme na ně zvyklí. Obzvlášť pro mě byla adaptace obtížná, asi nejtěžší, kterou jsem kdy podstoupil. O to více si cením toho, že jsem oba své duely zvládl.“

Úspěch tenisté oslaví u piva. „Nechci urazit jednoho biatlonistu, ale my budeme rádi, když si spolu to jedno pivko dáme. Naši výkonnost a týmovou atmosféru to rozhodně nesrazí,“ vzkázal Lehečka na dálku biatlonistovi Michalu Krčmářovi, který je striktně proti tomu, aby si profesionální sportovci dávali po výkonu alkohol.

Tým má budoucnost

Češi zdolali Portugalce v samostatné historii poprvé. Díky mladé partě kolem Lehečky se český mužský tenis vrací po éře Berdycha a Štěpánka zpátky ne vrchol. „Poslouchá se to hezky, ale nechceme usnout na vavřínech. Ještě máme před sebou dlouhou cestu, ale nakročeno k ní máme výborně. Tenhle tým má do budoucna co nabídnout,“ zdůraznil Lehečka. Vedle něj se v Portugalsku prezentovali i Tomáš Macháč a Adamem Pavláskem. V reprezentaci jsou i Vít Kopřiva a teprve sedmnáctiletý Jakub Menšík.

Finálový turnaj se uskuteční od 12. do 17. září. Vyřazovací část je na programu od 21. do 26. listopadu v Málaze. Češi naposledy hráli finálovou část Davis Cupu před dvěma lety, kdy v Innsbrucku čelili Francouzům a Britům. Letos budou mít na závěrečném turnaji vyšší cíle.

„Od posledního finálového turnaje jsme získali hodně zkušeností. Sehráli v Davis Cupu či ATP Tour plno zápasů, abychom si mohli říct, že tu výkonnost máme a nepojedeme se jen zúčastnit. Vyrazíme tam s pokorou, ale i se zdravým sebevědomím a vědomím, co umíme. Když ještě trochu zapracujeme na čtyřhře, budeme pro elitní týmy nepříjemným soupeřem,“ dodal Lehečka.