Nejlepší český tenista současnosti Jiří Lehečka se kvůli problémům se zády odhlásil po Masters v Monte Carlu také z antukového turnaje v Barceloně. Záda ho začala trápit během turnajů v Miami a Indian Wells a zatím ho na kurty nepustí. Jeho absence v Barceloně vyplývá ze seznamu přihlášených hráčů.

Jiří Lehečka | Foto: ČTK/AP Photo/Louise Delmotte

"Nebude jednoduché vynechat některé z nejhezčích antukových turnajů roku. Nevím přesně, jak dlouho to potrvá, než budu moct znovu na kurt, ale já a můj tým uděláme vše pro to, aby to bylo co nejdříve," uvedl dvaadvacetiletý Lehečka v sobotu na sociální síti X.

Turnaj v Barceloně začne v pondělí a je další přípravou na Roland Garros. Antukový grandslam má termín 20. května až 9. června, před ním jsou v kalendáři ještě Masters v Madridu, Římě či menší podniky v Ženevě a Lyonu. Ve světovém žebříčku Lehečkovi patří 28. místo.