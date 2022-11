Do semifinále tak proklouzl až po závěrečném duelu Zelené skupiny proti domácímu zástupci, kterého přemohl po setech 4:3, 4:1 a 4:3. „Za dnešní vítězství jsem nesmírně šťastný,“ prozradil nadšený Lehečka, historicky první český semifinalista na Turnaji mistrů pro hráče do 21 let.

„Matteo hrál tento týden opravdu úžasně, zaslouží si tady být, o to více si také toho vítězství cením,“ dodal s úsměvem na rtech.

Když Lehečka přicestoval do italské metropole, stanovil si se svým trenérským týmem jednoznačný cíl: postup do semifinále. A ten také českému tenisu doručil. „Hrozně se na to těším, teď už se může stát opravdu cokoliv,“ pronesl s vyhlídkami na páteční vyřazovací duel.

Česká stopa na Turnaji mistrů. Klidně můžu vyhrát, tvrdí tenisový talent Lehečka

V boji o finále na milánském Turnaji mistrů vyzve Lehečka švýcarského mladíka Dominika Strickera, aktuálně 111. hráče světového žebříčku, který si svou účast mezi nejlepší čtveřicí zařídil už ve středu po skalpu domácího favorita Lorenza Musettiho.

Semifinálový duel českého tenisty je na programu v pátek od 19 hodin.