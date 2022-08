„Je to naprosto úžasný pocit, úplný sen, co se tady dneska stalo. Navíc jde o titul tady doma, takže snad ani nemohu být šťastnější,“ vzkázala s nadšením po úspěšné finálové bitvě.

V té dokázala bez větších potíží porazit Rusku Anastasii Potapovovou, které navíc v úvodní sadě nadělila „kanára“. Utkání nakonec zvládla po setech 6:0, 6:3 a mohla před zraky domácích fanoušků slavit premiérový triumf na okruhu WTA.

Oproti semifinálovému duelu proti nastupující hvězdě českého tenisu Lindě Noskové, kde čtyřiadvacetileté Bouzkové teklo zejména v prvním setu pořádně do bot, svedla v nedělním závěrečném utkání pražského turnaje úplně jiný souboj. Žádný stres, klidná hra a naprostá dominance.

„První set jsem měla pod kontrolou a hrála si svoji hru. Potom jsem viděla, že kazí, tak jsem jí nechala trošku prostoru a čekala na vlastní příležitosti. A povedlo se,“ prozradila Bouzková.

Pro rodačku z Prahy, která kromě hlavního města trénuje také na Floridě, kde má mimo jiné druhý domov, to bylo čtvrté finále na okruhu v kariéře. Předchozí tři bitvy ji vždy pasovaly do role gratulanta, i navzdory tomu, že své soupeřky dokázala potrápit v třísetových bitvách.

Nyní však v areálu pražské Sparty konečně prolomila nelichotivou bilanci a z finálového klání odcházela v pozici vítězky. Navíc v prostředí, kde byla doslova jako doma. „Je to velký krok v kariéře, ten titul jsem moc chtěla. Pro mě moment, na který nikdy nezapomenu,“ oplývala se.

A rozhodně i pořádně sladká tečka za veleúspěšným červencem, který započala už fantastickou jízdou v All England Clubu, kde si šokujícími výkony vyklestila cestu až do grandslamového čtvrtfinále. Po domácím triumfu je z Bouzkové zkrátka jednoznačný letní hit českého tenisu.

Skromná tenistka Bouzková, jež se může pyšnit i bakalářským titulem na americké univerzitě, však zastavit rozhodně nehodlá. Ve světovém žebříčku se vrátila zpět do elitní padesátky, posunem na 46. místo navíc vyrovnala své dosavadní maximum.

„Teď to asi malinko oslavím, ale nic velkého. K radosti mi stačí palačinka,“ zasmála se. A poté už honem do zámoří, kde na českou kometu čeká další velká výzva: americké US Open. Dočkáme se dalšího překvapení?