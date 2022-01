Krejčíková bude na Australian Open nasazenou čtyřkou, Kvitová dvacítkou

Jen zdání. „Přes všechno, co se stalo, zůstávám zde a soustředím se na to, abych mohl hrát na Australian Open,“ vzkázal pozitivně naladěný Djokovič přes sociální sítě. O jeho nejbližším osudu se zatím rozhodovalo na méně přívětivém místě, než jakým je tenisový kurt: v kancelářích australského ministerstva pro imigraci. Právě jeho šéf Alex Hawke ještě může Srbův sen o rekordním 21. grandslamovém triumfu nemilosrdně ukončit (tedy alespoň pro nejbližší měsíce). „Je to v procesu,“ uvedl včera mluvčí ministerstva bez dalších podrobností.

O výjimce by se mělo rozhodnout ve středu

Podle australských médií by Hawke mohl rozhodnout ve středu Pokud by zrušil Djokovičovo vízum (které Srb znovu získal díky pondělnímu soudu), znamenalo by to pro tenisovou superhvězdu deportaci a zákaz vstupu do Austrálie na tři roky. Co vlastně vládní úředníci přezkoumávají? Jde především o to, zda neočkovaný Djokovič ve své žádosti o výjimku (normálně do země smějí vakcinovaní cizinci) náhodou nelhal.

Strach a slzy. Voráčová po deportaci z Austrálie neví, kdy se k tenisu vrátí

Pozitivní test na covid měl mít 16. prosince. Hned následující den se však objevil na veřejnosti, mj. se setkal s mladými srbskými tenisty. Další problém: Djokovič v příletovém formuláři tvrdil, že dva týdny před cestou do Melbourne nikam necestoval. Přitom podle všeho v inkriminované době odjel ze Srbska do Španělska, kde trénoval a následně letěl do Austrálie.

Stížnosti rodiny

Příliš jasno do celé kauzy nevnesla ani pondělní tisková konference Djokovičovy rodiny v Bělehradě. Matka srbského národního hrdiny sice emotivně pohovořila o tom, že její syn byl „mučen“ a temperamentní Novakův otec Srdjan si hořce postěžoval na to, že „Djokerovi“ byla upřena lidská práva, jenže když se jeden z novinářů zeptal na to, co přesně tedy dělal Djokovič po svém pozitivním testu, rodina tiskovku okamžitě ukončila. Důvěryhodnosti devítinásobného vítěze Australian Open to příliš nepomohlo…

Vedení mužského tenisu se zatím snaží minimalizovat škody. „Silně doporučujeme všem tenistům na okruhu ATP, aby se nechali očkovat. Věříme, že to je zcela zásadní podmínka k tomu, abychom náš sport provedli pandemií,“ vyjádřila se asociace ATP s tím, z první stovky světového žebříčku je naočkováno 97 procent hráčů.

GLOSA: Proč vlastně Djokovič odmítá očkování? Miliardář věří své mystické cestě

Djokovič se mezi ně s největší pravděpodobností jen tak nezařadí. Bude se tedy podobný blázinec opakovat před každým dalším grandslamem?