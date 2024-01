Turnajová devatenáctka byla černým koněm turnaje, když v úvodních třech zápasech prohrála pouhých 13 her. „Hrála jsem tady velmi dobře, ale nechci to považovat za promarněnou příležitost, zvlášť teď, když to nebylo o mém tenise. Moje tělo prostě vypnulo, bohužel…“

Elina Svitolinová po skrečovaném utkání s Lindou Noskovou:

Zdroj: Youtube

V utkání s Noskovou ji škublo v zádech hned v prvním dlouhém gemu. „Dostala jsem křeč, nebo nevím přesně, co to bylo. Ale měla jsem pocit, jako by mě někdo střelil do zad,“ popsala bolest.

Ukrajinka měla měla při výměnách viditelné potíže a za stavu 0:2 si vzala pauzu na ošetření. Vrátila se sice na kurt, ale po dalším ztraceném servisu se rozhodla v slzách utkání definitivně skrečovat. „Nemohla jsem nic dělat,“ povzdechla si.

Takovou bolest ještě nezažila

Před zápasem záda trochu cítila. „Ale to celkem normální, když odehraješ tolik zápasů. Někdy jsem trochu ztuhlá, nic zvláštního. Je to jen únava druhý den po zápasu, ale tohle bylo opravdu z ničeho nic. Tohle jsem ještě nikdy nezažil, takovouhle vystřelující bolest.“

Nosková je po skreči soupeřky ve čtvrtfinále grandslamu: Tak ale vyhrávat nechci

Svitolinová, která se loni vrátila na kurty po mateřské pauze, otevřela Noskové cestu do jejího pvního grasalmového čtvrtfinále kariéry. „Tohle není způsob, jakým bych chtěla vyhrát. Je mi Eliny líto, doufám, že se brzy uzdraví,“ soucítila mladá Češka s Ukrajinkou. „Její emoce byly v tu chvílí silné. Nedokážu si představit, čím si procházela.“

Ve čtvrtfinále čeká českou naději z Bystřičky na Vsetínsku o čtyři roky starší Ukrajinka Dajana Jastremská, která prošla do hlavní fáze grandslamu z kvalifikace a hned v prvním kole také vyřadila wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou. Nosková zase ve třetím kole porazila aktuální světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou.