Tenistka Linda Nosková vypadla na turnaji v Miami ve třetím kole s Igou Šwiatekovou. Devatenáctiletá česká reprezentantka vzdorovala světové jedničce ve třetím letošním vzájemném duelu přes dvě a půl hodiny a nakonec jí po boji podlehla 7:6, 4:6, 4:6. Na Floridě končí už v prvním kole Jiří Lehečka, naopak Tomáš Macháč je po skalpu bývalé světové jedničky Andyho Murrayho poprvé v osmifinále turnaje série Masters.

Česká tenistka Linda Nosková | Foto: Profimedia/AP Photo/Andy Wong

Linda Nosková nedokázala navázat na senzační výhru z lednového Australian Open, na předchozím turnaji v Indian Wells naopak Nosková dostala od polské favoritky ve druhém setu kanára a prohrála. Šwiateková, jež si potom v kalifornské poušti došla až pro titul, může dál útočit na zisk prestižního Sunshine Double. Oba turnaje v jedné sezoně ovládla už v roce 2022.

"Jak jste mohli vidět, nic není předem jisté. Člověk se může dostat do problémů už v úvodních kolech turnaje. Takže o Sunshine Double nemá cenu mluvit," řekla po zápase Šwiateková. Může napodobit Steffi Grafovou, která Sunshine Double dokázala jako jediná žena získat dvakrát.

Nosková musela proti favoritce od počátku dotahovat. V úvodním setu dokázala manko smazat dvakrát a v tie-breaku pak po 66 minutách vydřela výhru 9:7. Ve druhé sadě Šwiateková odskočila až na 5:1, poslední česká zástupkyně ve dvouhře se ale nevzdala a ziskem tří gamů snížila na 4:5. O tři roky starší Polka ale na druhý pokus set dopodávala.

Závěrečnou sadu rozhodl brejk Šwiatekové v pátém gamu. Noskovou už nezachránilo ani závěrečné vzepětí v desáté hře, v níž se při soupeřčině podání ujala vedení 40:0. Polka všechny tři brejkboly odvrátila vítěznými údery a zápas pak při prvním mečbolu uzavřela.

Další cenný skalp

"Někdy to až moc promýšlím. Nejlepší taktika obvykle je nechat to plynout. To si z téhle zkušenosti chci odnést," plánovala čtyřnásobná grandslamová šampionka před dalším zápasem s Jekatěrinou Alexandrovovou.

Beton v Miami svědčí Tomáši Macháčovi, který si připsal už dva cenné zářezy. Po triumfu nad světovou šestkou Andrejem Rubljovem otočil ve třetím kole bitvu s bývalým prvním hráčem žebříčku Andym Murraym. Macháč porazil majitele tří grandslamových trofejíi 5:7, 7:5, 7:6 a je poprvé v osmifinále turnaje série Masters.

"Jsem rád, že jsem se potkal na kurtu s takovou legendou a mohl jsem s ním hrát tak dlouhý zápas, ale radši bych taková dlouhá utkání hrát nemusel," smál se Macháč. "Na konci jsem si sáhnul na dno, abych dokázal vyhrát. Byl to nejtěžší zápas mé kariéry."

Zdroj: Youtube

Na povedené vystoupení v Indian Wells nenavázal v Miami Jiří Lehečka. Česká jednička ve svém úvodním utkání překvapivě prohrála ve druhém kole 4:6, 4:6 s Australanem Alexeiem Popyrinem za 69 minut.