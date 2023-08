Wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová na úvod US Open nezaváhala. Turnajová devítka dnes porazila v 1. kole korejskou soupeřku z kvalifikace Han Na-le za 62 minut 6:3, 6:0. Postoupily také Marie Bouzková, která vyřadila domácí držitelku divoké karty Ashlyn Kruegerovou 7:5, 6:4. Osmnáctiletá Linda Nosková si poradila s další Američankou Madison Brengleovou poměrem 6:2, 6:1.

Linda Nosková | Foto: ČTK/Ondřej Deml

Čtyřiadvacetiletá Vondroušová se vrátila na newyorský beton po dvou letech, vloni na turnaji chyběla kvůli rekonvalescenci po operaci zápěstí. V úvodu utkání proti 241. hráčce světa Han Na-le sice ztratila dvakrát servis, díky čtyřem brejkům ale získala první sadu za 35 minut.

Ve druhém setu už favorizovaná Vondroušová nedala soupeřce šanci a nadělila jí "kanára". Duel uzavřela třetím využitým mečbolem. Ve druhém kole vyzve Italku Martinu Trevisanovou, nebo Julii Putincevovou z Kazachstánu. Nejdále se zatím ve Flushing Meadows dostala do osmifinále v roce 2018.

Bouzková vyrovnala maximum

Pětadvacetiletá Bouzková prošla do 2. kola US Open podruhé za sebou a vyrovnala si v New Yorku dosavadní maximum. O jeho vylepšení se utká v dalším kole s Němkou Tatjanou Mariaovou, nebo Chorvatkou Petrou Martičovou.

Čtvrtfinalistka loňského Wimbledonu Bouzková nezačala duel s Kruegerovou dobře a prohrávala 1:4. Vzápětí ale vyhrála dalších šest ze sedmi her a získala i první set. Ve druhé sadě sice Češka přišla o výhodu brejku, v deváté hře ale získala servis 120. hráčky světa znovu a pak při svém podání využila druhý mečbol.

Nosková postoupila na US Open do 2. kola poprvé a vyrovnala si grandslamové maximum. Dosud prošla do stejné fáze letos na Roland Garros. O patnáct let starší Brengleové sebrala šest ze sedmi servisů a utkání vyhrála za 53 minut. Soupeřku přehrála v počtu vítězných míčů poměrem 34:5. Její další soupeřkou bude turnajová pětka a úřadující finalistka Uns Džábirová z Tuniska.