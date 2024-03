Velký comeback, tentokrát už plnohodnotný, hlásí bývalá elitní tenistka Lucie Šafářová. Sedmatřicetiletá rodačka z Brna se na kurtu znovu sejde při čtyřhře se svou oblíbenou deblovou parťačkou Bethanii Mattekovou-Sandsovou, s níž vybojovala pět deblových grandslamových titulů. S o dva roky starší Američankou by měla absolvovat několik turnajů, jistý je jejich start na podniku WTA 250 v Praze, který se uskuteční od 21. července.

Lucie Šafářová | Foto: Deník/Attila Racek

„Zažijeme nějakou legraci a moje děti Lea a Olík mě uvidí při zápasech. Bude hezké je mít u sebe, abychom všechny tyhle věci prožili spolu," pověděla Šafářová v příspěvku vysílaném na stanici CANAL+ Sport, pro kterou pracuje jako expertka.

Kvůli návratu k profesionálnímu sportu se musela Šafářová znovu zařadit do antidopingového programu. Povinná šestiměsíční lhůta přitom skončí 6. června, poté se bude moct bývalá deblová světová jednička znovu ukázat na některém z turnajů.

Matteková-Sandsová se letos hodlá rozloučit s kariérou, přitom v tomto roce nemá žádnou stabilní parťačku, v létě se tak dočká obnovení veleúspěšné spolupráce se Šafářovou, s níž v letech 2015 a 2017 vyhrály Australian a French Open a v roce 2016 i US Open.

Úspěšnému deblovému páru se přezdívalo Bucie. Naposledy si spolu zahrály na US Open v roce 2018. V létě by mohlo úspěšné duo zažít grandslamový comeback na slavném Wimbledonu, který je na programu od 1. do 14. července.

Šafářová si zatím poslední zápas ve čtyřhře zahrála na Roland Garros 2019, kdy se Slovenkou Dominikou Cibulkovou prohrály v úvodním kole. Loni v říjnu si poté brněnská rodačka nečekaně zahrála jedno utkání na malém turnaji ITF ve francouzské Remeši, kde doprovázela svou neteř Emmu Dvoráčkovou. Zápas úvodního kola proti Rusce Jaroslavě Bartaševičové sice vyhrála, ale poté musela právě kvůli nesplněným antidopingovým pravidlům pro návrat k tenisu z turnaje odstoupit.