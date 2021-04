/VIDEO/ Tenisové prostředí má v těchto dnech jedno velké téma. A nejsou ním žádné velké světové turnaje s účastí špičkových hráčů, ale dvanáctiletý klučina.

Malý Teodor Davidov zaujal tenisové odborníky. | Foto: Youtube/ZooTennis.com

Čtvrtfinále dětského turnaje by za normálních okolností zřejmě příliš nezajímalo nikoho kromě rodičů zúčastněných dětí, eventuálně tenisových odborníků hledajících nové talenty. To by ovšem na jednom z takových klání nesměl hrát Teodor Davidov.