Přesto se dnes v tenisovém světě najde málokdo, kdo by se ke Courtové hlásil. Její rekordy budí leda tak ledovou úctu, obdiv a aplaus však nečekejte. Zatímco další velikánky jako Martina Navrátilová, Billie Jean Kingová či Chris Evertová jsou stále ve středu dění, sedmasedmdesátiletá Courtová už do tohoto prostředí dávno nepatří. Proč?

Ohnivá kazatelka

„Dnešní tenis je plný leseb. Za mých časů jich bylo jen pár, ale ty pak braly mladé holky na večírky a podobně. Tak to prorostlo celým tenisem.“ „Sňatky gayů a leseb pocházejí od ďábla. Já věřím ve spojení muže a ženy, jak je popsáno v bibli.“ „Učit o homosexuálech ve školách je ďábelské dílo, ne Boží.“

To je stručný výtah z výroků Courtové z poslední doby. Bývalá velkosběratelka grandslamů se totiž od 70. let začala angažovat výrazně nábožensky. Pokřtěná katolička se přidala k letničnímu hnutí a později vybudovala v rodném Perthu vlastní kostel. Z někdejší plaché tenistky se stala zapálená kazatelka bojující za tradiční křesťanské hodnoty (či spíše za to, co za ně považuje).

Není divu, že se svými extrémně konzervativními postoji je v současné době nežádoucí osobou. „Její výroky jsou ubohé,“ řekla o Courtové česká legenda Navrátilová, dlouholetá obhájkyně práv homosexuálů. „Nemusíme přepisovat historii, když dojde na uznání něčích zásluh, ale ani je nemusíme oslavovat. Margaret Courtová se stejně jako spousta lidí před ní jen schovává za bibli,“ dodala Navrátilová.

Martina Navrátilová:

Ignorantské názory?

Pořadatelé Australian Open mívají každoročně problém, jak to s nejslavnější místní tenistkou zaonačit. Nepozvat ji? To by znamenalo popřít její obří význam pro dějiny ženského tenisu. Letos se navíc připomíná 50 let od sezonního grandslamu Courtové (v roce 1970 vyhrála v jednom roce všechny čtyři největší turnaje).

Nakonec to skončilo jakýmsi kompromisem. Organizátoři připravili menší vzpomínkový ceremoniál, zároveň ale zdůraznili, že jde jen o tenis. S postoji Courtové nadále nesouhlasí. Sama bývalá tenistka (její rekord v počtu singlových grandslamů může brzy vyrovnat Serena Williamsová) se stylizuje do role nepochopené oběti, která válčí s politicky korektní cenzurou.

„Víte, doma za mnou chodí spousta lidí, na ulici i jinde, klepají mi na rameno a děkují mi, že jsem jejich hlasem. Nikdo za mnou nikdo nepřišel s tím, že mě nenávidí nebo se mnou nesouhlasí,“ řekla Courtová tento týden v rádiu ABC.

Na kontroverze má talent. Už kdysi v 70. letech vyjádřila dost nešťastně podporu jihoafrickému apartheidu. („V JAR to mají zorganizováno lépe než v jakékoli jiné zemi, obzvlášť v USA.“) Ani její odmítání homosexuality není nového data, do Navrátilové se z tohoto důvodu poprvé pustila v roce 1990.

Courtová stále opakuje, že má stejné právo na hlásání svých názorů jako každý. Většina dnešních tenistek na ni má ovšem dost podobný názor jako bývalá elitní deblistka (a donedávna trenérka Karolíny Plíškové) Rennae Stubbsová, která výroky své starší krajanky označila za „ignorantské a nebezpečné“.