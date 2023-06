Kontroverzní diskvalifikace japonsko-indonéského páru Miju Katóová, Aldila Sutjiadiová v osmifinále ženské čtyřhry na French Open, ve kterém měla prsty česká tenistka Marie Bouzková, má dohru. Japonská hráčka, které nakonec kromě vyřazení z turnaje odebrali body i celkovou odměnu, se o celém incidentu zpětně rozpovídala.

Česká tenistka Marie Bouzková se stala terčem kritiky poté, co si stěžovala na chování Japonky Miju Katóové. | Foto: Profimedia

Moment, který zvedl tenisovou veřejnost ze židle. Marie Bouzková se spolu s parťačkou Sarou Soribesovou dostaly do čtvrtfinále French Open. Česko-španělský pár se probojoval mezi elitní osmičku poté, co byly jejich soupeřky za stavu 6:7 a 3:1 diskvalifikovány.

Zdroj: Youtube

Důvod? Miju Katóová trefila během přerušené hry podavačku míčků, následně Bouzková se Sorribesovou celý incident reklamovaly u umpirového rozhodčího, který utkání ukončil. Česká tenistka si spolu se svojí kolegyní vysloužily řadu negativních reakcí.

„Žádat o diskvalifikaci týmu soupeře, když jste ani ten míč neviděli… Doufám, že budou mít problémy usnout. A co se týče samotného verdiktu? Největší hloupost,“ napsal například na twitterový účet francouzský tenista Gilles Simon.

„Je to zvláštní pocit. Divný z toho, co se všechno odehrálo. Ani pro nás to nebylo jednoduché, Chtěly jsme jen rozhodčímu říct, aby si trošičku všiml, co se stalo. Že ta holka tam potom fakt ještě 15 minut brečela, takže ten míč asi nebyl rozehraný, co soupeřka říkala. A to bylo vše. Pak už jsme to nechaly na něm. Doufám, že se už do podobné situace nikdy nedostanu,“ vysvětlovala po utkání Bouzková.

Po utkání se Katovou údajně snažila kontaktovat Marie Bouzková, Japonka ale neodpověděla. Z celé situace cítila hořké zklamání a uzavřela se do sebe. „Strávila jsem několik hodin v šatně, nechtěla jsem se dívat na sociální sítě, nechtěla jsem s nikým mluvit. Musela jsem na dopingovou kontrolu, tak jsem tam čekala sama,“ podotkla.

Japonka zaskočila reakcí

Kromě diskvalifikace z turnaje přišla Miju Katóová o vyhrané body i peněžní odměnu (21 500 eur) na pařížském grandslamu.

„Jen jsem odehrála míček směrem k dětem, aby mohly soupeřky servírovat. Pak se mnou mluvili umpirový rozhodčí a supervizor, kteří řekli: ‚Kdyby ten sběrač byl kluk, bylo by to v pohodě.‘ Také mi vysvětlili, že jelikož dívka plakala více než 15 minut, museli se rozhodnout, protože kdyby po pěti minutách přestala, bylo by vše v pořádku. Nebo kdyby míč zasáhl její nohy nebo ruce, vše by bylo v pořádku. Ale bylo to jiné, protože se trefil její krk,“ popsala situaci osmadvacetiletá Japonka.

Po utkání údajně rodačku z Kjóto Bouzková kontaktovala, Katóová se ale rozhodla nereagovat. „Strávila jsem několik hodin v šatně, nechtěla jsem se dívat na sociální sítě, nechtěla jsem s nikým mluvit. Musela jsem na dopingovou kontrolu, tak jsem tam čekala sama,“ popsala nepříjemné momenty semifinalistka ženské čtyřhry z Australian Open 2017.