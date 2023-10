Našly spřízněnou duši. Marie Bouzková a Sara Sorribesová si rozumí na kurtu i mimo něj. Sehraná dvojka se tenisem baví, spolu si to při deblu užívají. Vzájemné souznění a pohoda se odrazily na jejich výkonech. V Pekingu se dočkaly největšího triumfu, když poprvé ovládly tisícovkový turnaj na túře WTA.

Marie Bouzková (vpravo) a Sara Sorribesová s nejcennější trofejí, kterou získaly v Pekingu. | Foto: Profimedia

Přátelství pro ně znamená víc než body. Marie Bouzková a Sara Sorribesová zažily v Pekingu týden plný zábavy. Společně vyrazily na Velkou čínskou zeď a třešničkou na dortu byl titul ve čtyřhře. Pro obě tenistky ten dosud nejcennější v kariéře.

Právě vzájemná chemie je receptem na úspěch. „Pro mě to byl úžasný týden. Marie je samozřejmě velmi dobrá přítelkyně, kterou mám opravdu ráda,“ vyznala se Španělka Sorribesová pro WTA Insider. „Je velmi příjemné hrát s člověkem, o kterém vím, že ať se na kurtu stane cokoli, bude všechno v pořádku. Prostě se snažíme užívat si každou společnou hru, každou společnou chvíli.“

Marie Bouzková to cítí úplně stejně. „Prostě si užíváme každý okamžik, to je naše hlavní síla,“ přikyvuje pětadvacetiletá Češka. „Myslím, že to je něco, co nás tak baví. Aspoň mě to tak baví od Sáry a jejího týmu. Je to prostě radost prožívat společně každý den a každý zápas.“

Bojují jako o život

Pro Bouzkovou a Sorribesovou je titul z Pekingu druhým společným, premiérovým na tisícovkovce a teprve čtvrtým ve čtyřhře v jejich kariéře. Nenasazený pár ztratil na cestě za životním triumfem jen dva sety.

„Prostě se snažíme najít způsob, jak bojovat o každý bod a dát si co nejlepší šanci v danou chvíli. To jsme dělaly v podstatě celý týden tady nebo kdekoliv, kde hrajeme,“ líčí Bouzková. „Myslím, že víc než kamarádství nás spojuje energie, kterou máme. To, že v každém zápase bojujeme jako o život. To je náš přístup ve dvouhře a přenášíme i to i do čtyřhry.“

Marie Bouzková a kontroverzní incident z French Open:

Zdroj: Youtube

Obě kamarádky, které se na letošním French Open staly terčem nadávek kvůli diskvalifikaci soupeřek, se navzájem povzbuzují a radí si. „Když jsem hrála s Igou Šwiatekovou, Marie tam byla. Povídaly jsme si o zápase a pak jsme šly trénovat. To je ta nejlepší věc, protože když se soustředíte jen na výsledek, je to velmi těžké. Jeden den můžete vyhrát a druhý den prohrát. Neberu věci jen podle výsledků. U mě to takhle nefunguje,“ svěřuje se Sorribesová.

„Pro mě to byla úžasná sezona, kdy jsem mohla po zranění odehrát mnoho turnajů. Nikdy nevíte, kdy budete připraveni vyhrát turnaj nebo odehrajete jen pár kol. Musíte každý den pracovat a snažit se zlepšovat,“ uzavírá o dva roky starší a tedy zkušenější hráčka z česko-španělského páru.