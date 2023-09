Bojovala jako lvice, přesto nakonec Marie Bouzková prohrála boj o osmifinále US Open s favorizovanou Tunisankou Uns Džábirovou 7:5, 6:7(5) a 3:6. Česká tenistka podala i přes nepříjemné zranění statečný výkon.

Česká tenistka Marie Bouzková. | Foto: Profimedia

Definice tenisového boje. Marie Bouzková v utkání se světovou pětkou Uns Džábirovou dobíhala téměř nemožné míčky, svoji defenzivní hru téměř dotáhla k dokonalému vítězství, když byla ve druhém setu dva míčky od postupu do osmifinále.

Zdroj: Youtube

A to i přesto, že se rodačce z Prahy ozvalo zranění z minulosti. „Ze začátku druhého setu jsem začala cítit přitahovač na noze, a než mi začaly fungovat prášky na bolest, tak jsem si říkala, že takhle to asi dál nepůjde. Následně mi fyzioterapeutka otejpovala celou nohu i záda a nějak to drželo. Řekla jsem si, že do konce druhého setu tomu zkusím dát všechno. Potom asi začaly působit prášky na bolest a nějak jsem to dohrála,“ řekla Bouzková.

Českou tenistku v průběhu zápasu začalo nepříjemné zranění limitovat ze Cinncinati, Tunisanka navíc častovala Bouzkovou řadou kraťasů.

Džábirová si zranění nevšimla

„Tehdy jsem si natrhla sval, teď jsem si ho snad jen natáhla. Nicméně mě to dost bolelo, spoustu krátkých míčů jsem musela vypustit. Dala jsem do toho všechno, ale zároveň jsem věděla, že si to nechci zhoršit. Uvidíme, musím si nechat udělat prohlídku,“ hodnotila nepříjemné zranění aktuálně 31. hráčka ženského žebříčku WTA.

„Ani mi nepřišlo, že je zraněná. Už jsem ani nevěděla, co zahrát, aby to nedoběhla,“ reagovala na dotazy novinářů Džábirová.

I přes vyřazení z US Open si vysloužila pětadvacetiletá tenistka dlouhý potlesk diváků na na stadionu Arthura Ashe. „Jsem ráda za tenis, který jsem tu mohla hrát. Vážím si toho, jaký výkon jsem i přes zranění předvedla. Prohra mě mrzí, ale více než cokoliv jiného jsem na sebe pyšná,“ řekla Bouzková.

Na kultovním stadionu si Bouzková zažila elektrizující fandění během nočního zápasu. „Noční podmínky mám ráda, lepší atmosféru jsem asi nezažila. Ruch mi nevadil, naopak. Byl to můj jednoznačně nejhezčí zážitek z tenisového kurtu,“ dodala česká tenistka.