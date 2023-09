Tenistka Markéta Vondroušová prožívala po postupu do čtvrtfinále dvouhry na US Open rozporuplné pocity. Wimbledonská vítězka byla ráda, že si po vítězství nad Američankou Peyton Stearnsovou 6:7, 6:3, 6:2 vylepšila v New Yorku maximum, zároveň se ale musela kvůli bolavému lokti omluvit že čtyřhry, kterou hrála po boku loučící se krajanky Barbory Strýcové. Rozhodnutí oplakala. Strýcová pro ni měla pochopení.

Markéta Vondroušová na US Open | Foto: ČTK/AP Photo/Seth Wenig

„Bolela mě ruka, takže jsme se rozhodli nenastoupit. Je to hrozně smutné, protože je to Bářin poslední turnaj. Bylo to těžké rozhodnutí. Zdraví ale musí být na prvním místě. Rozhodly jsme se společně,“ uvedla Markéta Vondroušová.

Podle čtyřiadvacetileté rodačky ze Sokolova začaly potíže už v předchozím utkání 3. kola proti Rusce Jekatěrině Alexandrovové. „Asi za to mohou i těžší míče. Sezona je dlouhá a program je tu náročný. V úterý mám volno, tak uvidíme, zda to pomůže,“ podotkla Vondroušová.

Turnajová devítka ve dvouhře rozhodnutí vzdát čtyřhru s Barborou Strýcovou hodně prožívala. „Bylo to smutné, trochu jsem plakala, když jsem to Barboře říkala. Ale měla jsem spoustu zranění a nechci hrát s dalšími. Ona je skvělá a chápala to. Říkala jsem jí, že je to její poslední turnaj a že to nechci udělat. Ona mi ale odpověděla: Buď budeme hrát na sto procent, nebo vůbec,“ líčila Vondroušová.

Rozhodnutí probírala i s trenérem Janem Hernychem. „Říkal mi, ať do čtyřhry nenastupuju. Řekl to i Báře, ta pak za mnou přišla. Je to zkušená hráčka, jsem vděčná, že stále při mně,“ uvedla Vondroušová.

Markéta Vondroušová porazila v osmifinále Američanku Peyton Stearnsovou:

Zdroj: Youtube

Strýcová věděla, že tahle situace může nastat. „Počítám s tím, ale o těchhle věcech nepřemýšlíme. Řešit to budeme, až to přijde,“ líčila tenisová máma, když ve 2. kole vyřídily s Maky obhájkyně titulu a světové jedničky Barboru Krejčíkovou s Kateřinou Siniakovou.

Defintiviní konec kariéry to ale pro sedmatřicetiletou Strýcovou zatím není. Ještě bude pokračovat na US Open ve smíšené čtyřhře po boku Mexičana Santiaga Gonzáleze, s nímž se dostala už do čtvrtfinále.

Ke zdravotnímu stavu Vondroušové nepřispěl ani náročný program z posledních dní. Utkání 3. kola proti Alexandrovové hrála česká tenistka jako poslední v programu, zápas se Stearnsovou byl zase na programu jako první.

„I to je důvod, proč se to teď děje. Hrála jsem o půlnoci, spala jsem pár hodin a netrénovala, protože jsem byla unavená. Vstávala jsem v 6:40. Je to náročné pro všechny. Když hrajete poslední a pak první, musíte udělat spoustu věcí. Moc jsem se v posledních dnech nevyspala, takže jsem ráda, že jsem to vybojovala,“ doplnila Vondroušová.

Vondroušovou čeká ve čtvrtfinále domácí Madison Keysová. „Maddie teď má dobrou formu. Před turnajem jsme spolu trénovaly. Očekávám těžký zápas. V grandslamovém čtvrtfinále se ale může stát cokoliv. Na kurtu nechám všechno,“ dodala Vondroušová.