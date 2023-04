S jejími body se počítá. Třiadvacetiletá tenistka Markéta Vondroušová je nejzkušenější hráčkou českého týmu. Navíc se pyšní fantastickou fedcupovou bilancí, kdy pod českou vlajkou jen jednou prohrála. Očekává se, že stříbrná olympijská medailistka výraznou měrou přispěje k postupu přes Ukrajinu do finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové.

Markéta Vondroušová | Foto: ČTK/Vít Šimánek

„Už se nemůžu dočkat, až to vypukne. Bude to těžký, ale máme skvělý tým. Snad je rozdrtíme,“ vzkázala někdejší nejlepší juniorka na světě Markéta Vondroušová z tureckého Beleku, kam byl kvalifikační duel kvůli válce na Ukrajině přesunutý.

Markéto, jste vůbec nejzkušenější hráčkou současného týmu. Jak vám to zní?

Poslouchá se to hezky, jen doufám, že budu mít šanci to tady předvést a že se nám bude dařit (úsměv).

Nečekala jsem, že bych mohla hrát až tak dobře, přiznala po výhře v USA Kvitová

Znáte svoji bilanci ve Fed Cupu a následně v Poháru B. J. Kingové?

Úplně ji neznám, ale vím, že jsem prohrála jeden zápas, hned ten první. Ale ani nevím, kolik zápasů jsem vyhrála.

To bylo v roce 2017. Od té doby jste vyhrála deset zápasů v řadě…

To je krásný (smích).

Pojďme k utkání s Ukrajinkami. Velkým tématem je přechod z betonu na antuku. Je to pro vás velký strašák?

Tady je rychlejší antuka, i míče dost lítají, takže z toho betonu to není tak velký skok, jak by se mohlo zdát. Výměny samozřejmě budou delší, občas je špatný odskok. Ale na to si člověk rychle zvykne, mně to problém nedělá.

Kvůli válce na Ukrajině se hraje v tureckém Beleku. Jste na hotelu společně s turisty, kteří se opalují u bazénu. To je docela změna oproti tomu, co zažíváte na tour, co?

Je to trochu nezvyk (úsměv). Všechny jsme dřív hrály menší turnaje, takže to známe, ale už dlouho jsme to nezažily. Prostředí je fajn, je to tady hezký. Počasí je taky už lepší, takže všechno je v pohodě.

Navrátilová porazila rakovinu. Chodím na ozařování, ale jen z prevence, říká

Vše tu máte na dosah, posilovnu, hotel, jídelnu. Díky ubytování v blízkosti kurtů se nemusíte zdržovat ani přejezdy…

Je to super, člověk si může jít lehnout na pokoj, když si chce odpočinout. Nemusí se čekat na auta nebo jezdit nějaké dálky. To je fajn. Na týmových soutěžích je to jiné než na ostatních turnajích. Člověk tady není sám. Je to příjemná změna pro nás všechny. Je to super.

Taky můžete po večerech mastit karty. Kapitán Petr Pála na sebe prásknul, že UNO mu moc nejde…

Vždycky spolu hrajeme o poslední místo, ale naštěstí jsem třikrát vyhrála, takže dobrý (smích).