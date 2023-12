Tenistka Markéta Vondroušová je po krátké dovolené zpět v tréninkovém procesu. V nové sezoně by ráda navázala na výkony z té letošní. Vítězka Wimbledonu, která figuruje v první desítce ankety o nejlepšího českého sportovce, vyhlíží také hektický závěr roku, na jehož konci se představí v rámci United Cupu v Austrálii.

Markéta Vondroušová | Foto: ČTK/AP Photo/Seth Wenig

„V téhle sezoně určitě rezonuje můj wimbledonský triumf. Zdá se to už hrozně dávno. Sezona byla strašně dlouhá. Byla ale neuvěřitelná a chtěla bych na ni navázat. Bude to však hrozně těžké,“ řekla Markéta Vondroušová.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova stihla po životní sezoně dovolenou na Maledivách, po návratu do Evropy byla také na horách v rakouském Söldenu. Sotva třítýdenní volno jí uteklo rychle. „Tohle byla asi nejkratší off season, jakou jsem měla. Natahovala jsem to, co to šlo, pak už se ale člověk musí začít trochu hýbat,“ uvedla Vondroušová.

V současné době se připravuje v domovském klubu I. ČLTK Praha na Štvanici. Zde zaštítila svým jménem tenisovou školičku pro děti a chce se podílet na jejím rozvoji. „Přišlo to ode mě. Vždy jsem něco takového chtěla mít. Vztah s dětmi mám dobrý a ráda s nimi trávím čas. Baví mě to. Myslím, že spolupráce je dobrý nápad a těším se na to,“ řekla.

Nové roli se pokusí věnovat i během sezony. „Už jsem se tu objevovala roky předtím, ale teď se budu snažit, aby to bylo ještě více intenzivní,“ konstatovala. Inspirovaly ji školy jejich tenisových kolegyň. „Myslím, že většina hráček má nějaké akademie. Nějak to k tomu spěje. Kariéra není navždy a tohle je něco, co mě baví a chtěla bych to dělat i potom,“ uvedla.

Markéta Vondroušová získala ve Wimbledonu svůj první grandslam:

Zdroj: Youtube

Díky wimbledonskému triumfu figuruje Vondroušová ve finálové desítce ankety Sportovec roku. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 21. prosince a česká tenistka patří mezi favoritky. „Uvidíme. Česko má spoustu skvělých sportovců, takže to bude těžké. Bylo by skvělé, kdyby se to povedlo,“ doplnila sedmá hráčka světa.

Vánoční svátky potom prožije v hektickém režimu. Na přelomu roku totiž bude reprezentovat Česko v rámci tenisového United Cupu. Turnaj smíšených týmů začne v Austrálii 29. prosince. „Vypadá to, že 23. prosince budeme v Sokolově, 24. tady a 25. máme odpoledne let. Takhle to máme každý rok. Rodina už je na to nastavená, takže to nikdo nebere nijak zvláštně,“ řekla Vondroušová.

V týmu jsou vedle ní také Jiří Lehečka, Vít Kopřiva, Petr Nouza, Sára Bejlek a Miriam Kolodziejová. Češi narazí v základní skupině na Čínu a Srbsko. „Těším se na to. Jsem ráda takhle v týmu a že to nebude hned nějaký šíleně stresový turnaj. Mluvila jsem i s Lehym (Lehečkou), s nímž jsem se primárně domlouvala, že se přihlásíme. Myslím, že se na to těšíme všichni,v dodala Vondroušová.