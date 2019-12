Vondroušová vyhlíží návrat na kurty. Měla by stihnout Adelaide, míní její trenér

Tenistka Markéta Vondroušová by mohla stihnout začátek sezony. Finalistka letošního Roland Garros by se podle trenéra Jana Hernycha mohla po operaci zápěstí levé ruky vrátit v půlce ledna v Adelaide. "Upravujeme program podle toho, jak na tom je, ale chtěli bychom odjet do Adelaide a tam odehrát první turnaj," řekl Hernych ČTK při finále extraligy.

Markéta Vondroušová | Foto: ČTK

Dvacetiletá Vonroušová do hry nezasáhla a štvanickému klubu I. ČLTK pomohla k obhajobě titulu alespoň svými hlasivkami a tleskáním na lavičce. Po zářijovém chirurgickém zákroku totiž švihá levačkou s raketou do míče na kurtu zatím jen tři neděle. "Ne úplně naplno, ale už trénujeme," řekl Hernych. Cíle mám vysoké. Nepojedu na turnaje prohrávat, uvedla Muchová po životní sezoně Přečíst článek › Vondroušová odehrála skvěle první část roku. Dostala se do finále v Budapešti a v Istanbulu a bojovala o grandslamový titul na French Open. Před Wimbledonem ale pocítila bolest v ruce, v Londýně prohrála v 1. kole a z dalších turnajů se odhlašovala. V půlce září se podrobila operaci zápěstí a předčasně ukončila sezonu. Dlouhá pauza Dlouhá pauza byla pro rodačku ze Sokolova náročná. "Měla skvěle rozehranou sezonu, ale teď už se to snad zase obrací k dobrému," uvedl Hernych. Herně se mu v tréninku aktuálně světová šestnáctka líbí. "Ona je šikovná," konstatoval. "Spíš se uvidí v zápasech, aby hlavně ruka a obecně tělo vydrželo." Barbora Strýcová: Obdivovala jsem Grafovou. Nadal je skvělý kluk Přečíst článek › Příprava na kurtu začínala pozvolna. "Ruka je samozřejmě oslabená, měla osm týdnů sádru, ale snažíme se, aby byla fit do Austrálie," řekl Hernych a dodal, že všechno špatné je pro něco dobré. "Hodně dělala kondici a zesílila," řekl. Do Austrálie by měla Vondroušová odletět začátkem ledna, turnaj Adelaide International s dotací 782 900 dolarů začne 11. ledna.

Autor: ČTK