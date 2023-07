Česká tenistka Markéta Vondroušová nečekaně triumfovala ve slavném Wimbledonu! Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova v životním finále na trávě v All England Clubu porazila nasazenou šestku Ons Džábirovou z Tuniska dvakrát 6:4 a slaví premiérový grandslamový titul. Svým triumfem si zajistila posun do elitní desítky světového žebříčku i finanční odměnu v hodnotě 65 milionů korun.

Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon | Foto: ČTK/AP Photo/Alberto Pezzali

Sokolovská rodačka byla ve finále grandslamu podruhé, o titul hrála už v roce 2019 na Roland Garros. Po triumfu se posune z 42. místa žebříčku WTA poprvé v životě do první desítky. A co je ještě zajímavější, reálně může pomýšlet na účast na letošním ročníku Turnaje mistryň.

Stříbrná olympijská medailistka z Tokia je první českou šampionkou travnatého grandslamu od roku 2014, kdy podruhé zvítězila Petra Kvitová. Před ní turnaj vyhrála také Jana Novotná (1998) a devětkrát triumfovala rekordmanka Martina Navrátilová. Ta ale získala všechny trofeje pod americkou vlajkou.

„Vůbec nevím, co se to právě děje. Je to neuvěřitelné,“ radovala se Vondroušová po finálovém utkání. „Minulý rok jsem touto dobou léčila zranění a letos stojím tady. Tenis je opravdu bláznivý,“ dodala s úsměvem na tváři. To Džábirová po třetím prohraném grandslamovém finále v kariéře jen těžko hledala slova. „Tohle je rozhodně nejbolestivější porážka v kariéře,“ přiznala Tunisanka.

Česká tenistka však nevstoupila do utkání podle představ, když ztratila hned své první podání a Tunisanka Džábirová tak velice rychle získala náskok dvou gemů. V následné hře si dokonce vybojovala výhodu na 3:0, nicméně Vondroušová si dokázala s nepříznivou situací poradit velice dobře a v divokém rozjezdu finále se vrátila zpět na kontakt soupeřky.

Ani jedné z aktérek sobotního duelu o wimbledonský talíř se ovšem v úvodu nedařilo nastartovat vlastní servis. Nejprve o něj přišla opět rodačka ze Sokolova, jenže hned vzápětí se naprosto identický scénář opakoval i na druhé straně. K velké změně došlo až za stavu 4:3 pro Tunisanku, kdy se Vondroušové konečně povedlo zahrát skvělý gem na podání a finálová bitva tak byla poprvé srovnána.

Tunisanka nezvládla tíhu okamžiku

Mírně rozhozená Džábirová navíc vůbec nezvládla koncovku první sady, čehož parádně využila zodpovědně hrající Češka. Ta nejprve sebrala šesté hráčce žebříčku WTA servis a poté stylově završila svůj velký obrat čistou hrou na podání. Po nevynucených chybách Tunisanky v závěru setu tak Vondroušová ovládla úvodní dějství finále poměrem 6:4.

Také vstup do druhé sady vyšel lépe čtyřiadvacetileté hráčce ve službách I. ČLTK Praha, která hned zkraje sebrala již počtvrté v utkání Džábirové servis. Následně ale nedokázala potvrdit svůj brejk na podání a psychická výhoda se zase přiklonila na stranu soupeřky české tenistky. Tunisanka si vybojovala slibné vedení 3:1 na gemy, o něhož však svými chybami opět přišla.

Vondroušová se dokázala stejně jako v prvním setu vrátit zpět do hry a postupně srovnala na 4:4. A za naprosto stejné situace přišel klíčový okamžik při podání Džábirové. Tunisanka vůbec nezvládla tíhu okamžiku, pustila do vedení českou tenistku, která pak v následující hře dopodávala utkání do vítězného konce.

Po dvou finálových porážkách na Roland Garros a olympiádě v Tokiu se tak Vondroušová na třetí pokus konečně dočkala a ve čtyřiadvaceti letech dosáhla na svůj největší úspěch v kariéře. Kromě posunu do elitní desítky žebříčku WTA si rodačka ze Sokolova přijde na téměř 65 milionů korun.