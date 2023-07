Zažila dvě velká finále, v obou padla – jak před čtyřmi lety na Roland Garros, tak předloni na olympiádě v Tokiu. Teď má Markéta Vondroušová znovu jedinečnou šanci získat vytouženou trofej. Česká tenisová senzace si dnes ve Wimbledonu zahraje o premiérový grandslamový titul proti Tunisance Ons Džabúrové. Skončí tahle pohádka happyendem?

Markéta Vondroušová | Foto: ČTK/AP Photo/Alberto Pezzali

Posvátný Wimbledon je magickým místem. All England Club má zkrátka genius loci. Na travnatých kurtech v britské metropoli si tenisté a tenistky rok co rok plní své sportovní sny. Teď má tuhle příležitost Markéta Vondroušová.

Bude z ní další Serena. Před wimbledonskou hrdinkou Vondroušovou smekl i Babiš

„Je to šílené, co se tady děje. Tyhle dva týdny jsou neuvěřitelné,“ nechápala čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova, která do letoška nedošla na Wimbledonu dál než do druhého kola. „Wimbledon jsem vždycky milovala, ale úspěch na trávě mi připadal nedosažitelný. No a teď tady půjdu hrát finále. Fakt neuvěřitelné,“ líčila spontánně Vondroušová.

Sympatická tenistka se dostala do finále Wimbledonu jako první nenasazená hráčka v takzvané otevřené éře od konce šedesátých let. Před jejím zahájením to jako poslední dokázala Billie Jean Kingová v roce 1963.

Vondroušová je další Češkou ve finále Wimbledonu po dvou letech. V roce 2021 neuspěla Karolína Plíšková. Hned devětkrát zvítězila Martina Navrátilová, která ale získala všechny triumfy už pod americkou vlajkou. „Je těžké tady zvítězit jednou, a ona to dokázala devětkrát. Šílené,“ divila se Vondroušová.

Legendární Navrátilová jí kompliment vrátila: „Je zázrak, co se jí povedlo. Nevím, co se stalo, že se tak zlepšila. Teď vypadá na trávě jako veteránka.“

Dojemný příběh Novotné

Zatím poslední českou šampionkou je Petra Kvitová, která travnatý grandslam vyhrála hned dvakrát v letech 2011 a 2014. Před ní uspěla i Jana Novotná. Po dvou neúspěšných pokusech se do třetice dočkala v památném finále 1998. Její wimbledonský příběh dojal celý svět, když se po svém prvním prohraném finále plakala vévodkyni z Kentu na rameni. Za dalších pět let už přišly slzy štěstí.

Tenistka, která se objímala s Beckhamem. Jak Džabúrová pobláznila (nejen) Afriku

Teď svět hltá wimbedonskou pouť další české bojovnice. Vondroušové zbývá už jen poslední, ale ten nejtěžší krok – porazil loňskou finalistku Ons Džabúrovou, která také usiluje o první grandslam.„Ons je na grandslamová finále zvyká. Bude to těžký zápas,“ ví Vondroušová.

Motivovat ji bude – kromě 65 milionů korun – i sázka s trenérem. Pokud uspěje, Jan Hernych se nechá tetovat.