Markéta Vondroušová nebude mít zrovna příjemné vzpomínky na premiérovou účast na Turnaji mistryň. Nejenže v mexickém Cancúnu nezvládla ani jeden zápas, ještě větší pachuť v ní zanechaly šílené podmínky, které v dějišti klání nejlepších tenistek sezony panovaly.

Markéta Vondroušová | Foto: ČTK/AP Photo/Adam Hunger

Mohla se kochat úchvatnými scenériemi, které pobřeží Karibiku nabízí. Jenže kvůli tomu se do Mexika netrmácela. Po sportovní stránce to byla katastrofa. Tři porážky, jeden získaný set, děsná kvalita kurtu, nepříjemný vítr, otravný déšť. Turnaj mistryň byl pro letošní wimbledonskou šampionkou Markétu Vondroušovou hotovou pohromou. Debutantka na prestižním finálovém podniku sezony je ráda, že balí kufry a z Cancúnu mizí pryč.

„Je to tady šílené. Jsem ráda, že to skončilo,“ ulevila si světová šestka, kterou mohlo mrzet, že WTA nezvolila hostitelským městem Turnaje mistryň Ostravu.

Čtyřiadvacetiletá rodačka ze Sokolova nejprve podlehla světové dvojce Polce Ize Šwiatekové, pak nestačila v repríze finále londýnského grandslamu na Tunisanku Uns Džábirovou a rozloučila se porážkou s Američankou Cori Gauffovou 7:5, 6:7, 3:6. Postup do semifinále byl hodně vzdálený, i když až do poslední chvíle měla aspoň teoretickou naději.

Nejlepší zápas na závěr

Vondroušová se ujala ve třikrát deštěm přerušeném zápase se světovou trojkou vedení a po obratu ve druhém setu servírovala za stavu 6:5 na vítězství. Nadějný vývoj ale nedotáhla, sadu poté ztratila ve zkrácené hře a neuspěla ani ve třetím setu. Gauffová zvítězila i přes 17 dvojchyb.

„Byl to asi nejlepší zápas, jaký jsem tu odehrála. A to i při těch podmínkách, jaké tu byly,“ řekla Radiožurnálu Sport Vondroušová. „Jsem ráda, že jsem se cítila lépe. Předtím jsem moc nehrála, takže ty zápasy byly v tomhle všelijaké. Podávala jsem i na výhru, takže aspoň setík,“ usmála se.

Na závěr si tak částečně spravila chuť. „Celkově to byl těžký turnaj, ale je dobré neztrácet hlavu. Byly to tři porážky, ale s holkami, které jsou v top desítce, takže to není tak katastrofální. Dnes to byl dobrý zápas. Na to, co se tu dělo s větrem a deštěm, jsem to zvládla docela dobře,“ dodala Vondroušová.

Markéta Vondroušová prohrála na Turnaji mistryň i s Cori Gauffovou:

Zdroj: Youtube

Českou jedničku nyní čeká přesun do Sevilly. Ve Španělsku zabojuje příští týden ve finálovém turnaji o Pohár Billie Jean Kingové.