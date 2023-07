Wimbledon? Žádný zázrak to asi nebude. Markéta Vondroušová neměla před londýnským grandslamem bůhvíjaké ambice. Teď je na travnatém All England Clubu poprvé v životě v semifinále. A levoruké bojovnici z Česka se klaní celý tenisový svět.

Markéta Vondroušová | Foto: Profimedia

Loni touhle dobou řešila úplně jiné starosti, než je tenis. Markéta Vondroušová byla po operaci levého zápěstí a chystala svatbu. Půl roku nesáhla pořádně na raketu, opustila elitní stovku světového žebříčku. Wimbledon sledovala jen v televizi. Uběhl rok a česká hrdinka udivuje svět na londýnském pažitu, který nikdy moc nemusela.

Další famózní obrat. Vondroušová vybojovala postup do semifinále Wimbledonu

Kvitová, Plíšková, Krejčíková. Tyhle ostřílené harcovnice jsou už dávno doma. Zato Vondroušová dál okouzluje publikum na Wimbledonu. Čtyři roky po neúspěšném finále Roland Garros si zahraje semifinále nejstaršího tenisového turnaje. Rodačka ze Sokolova si musí připadat jako ve snu.

Vondroušová si získala fanoušky bojovností a zarputilostí, žádný míček nikdy nevzdá. Tak jako ve čtvrtfinále s Jessicou Pegulaovou. V rozhodujícím setu jí Američanka utekla na 4:1 a měla brejkbol na 5:1.

Markéta Vondroušová postoupila do semifinále Wimbledonu:

Zdroj: Youtube

Jenže Vondroušová se nesesypala, místo toho zinscenovala další obrat. Světové čtyřce od té doby dovolila jen devět fiftýnů, získala i další čtyři hry za sebou a strhla vítězství na svou stranu. V utkání zahrála sedm es a 23 vítězných míčů.

Trávu teď už miluje

„Nemůžu tomu uvěřit. Trávu teď prostě miluju,“ juchala Vondroušová. S ní žasl i celý svět. Vždyť až do letoška došla ve Wimbledonu nejdále do druhého kola. „Vždy jsem to ve Wimbledonu milovala, ale nedařilo se mi. Tyhle dva týdny jsou ale neuvěřitelné. Je to bláznivé, stále jsem trochu v šoku,“ nechápala.

„OMG, přece jen Maki!“ naťukal po velkolepém obratu na twitteru Michal Horáček. Textař, spisovatel a taky velký milovník tenisu.

Narážky na konec kariéry? Já jsem taky jako ženská zvědavá, smála se Kvitová

Nenasazená Vondroušová na životní cestě do semifinále porazila čtyři nasazené hráčky. To se před ní mimochodem podařilo i Barboře Strýcové v roce 2019.

O finále se utká s další překvapivou semifinalistkou Elinou Svitolinovou. Bude to souboj dvou nenasazených dam. Ukrajinka se po porodu dostala na Wimbledon díky divoké kartě. I ona se postarala o pozdvižení, když ve čtvrtfinále vyřadila světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou.

Půjde o reprízu olympijského semifinále v Tokiu přede dvěma roky. Tehdy Vondroušová Ukajinku smetla a došla si pro stříbro. Teď to bude chtít zopakovat.