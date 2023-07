Bylo jí teprve 15 let a už za sebou měla semifinále juniorských grandslamů, dokonce v té době figurovala na pozici juniorské světové jedničky. Markéta Vondroušová v červnu 2015 dorazila do Přerova, aby se stala nejmladší vítězkou zdejšího turnaje ITF s dotací 15 tisíc amerických dolarů v historii. Nyní se raduje z „o trošku“ jiné finanční odměny…

Finále Zubr Cupu 2015: Markéta Vondroušová | Foto: Deník/Ivan Němeček

Přesně za týden měla oslavit 16. narozeniny a po druhém vítězství na turnaji nižší ženské úrovně ITF v Přerově se chystala na trávu a juniorský Wimbledon.

Trenér Hernych si dal po triumfu Vondroušové sprchu. Sázku s tetováním splní

„Na trávu se hodně těším, minulý rok se mi tam hrálo hodně dobře. Jsem zase první nasazená, takže ode mě všichni čekají velké výsledky. Na to ale nebudu myslet, půjdu do zápasů soustředěně a nebudu to řešit. Chtěla bych Wimbledon vyhrát,“ zasnila se tehdejší velká naděje českého tenisu.

Uplynulo osm let a sny se stávají realitou.