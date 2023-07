ROK 2007

Markéta Vondroušová se narodila v červnu roku 1999. Bylo jí osm let, když slavila první úspěch. Na snímku zcela vlevo ještě v barvách TK Sokolov. Spolu s Aničkou Sukovou, Bárou Zelkovou a Dragou Drástovou se stala přebornicí Západních Čech do 9 let a vybojovala tak postup mezi osm nejlepších družstev České republiky.

Markéta VondroušováZdroj: Deník