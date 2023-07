Tenistka Markéta Vondroušová si poprvé v kariéře zahraje semifinále travnatého grandslamu. Poslední česká zástupkyně v londýnském All England Clubu udolala ve čtvrtfinále po dalším skvělém výkonu světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou ze Spojených států 6:4, 2:6 a 6:4. Rodačce ze Sokolova se povedl senzační obrat v posledním setu, ve kterém ztrácela už 1:4. Pak ale vyhrála pět gamů v řadě a mohla začít slavit postup mezi nejlepší čtyři hráčky turnaje.

Markéta Vondroušová postoupila do semifinále Wimbledonu | Foto: ČTK/AP Photo/Alberto Pezzali

V průběhu závěrečné třetí sady to s českou tenistkou vypadalo skutečně velice bledě. Zdálo se, že vypjaté čtvrtfinále přeci jen dotáhne do vítězného konce favorizovaná Američanka Pegulaová, která vedla už 4:1 na gemy a dokonce měla ve svém držení brejkbol při podání Vondroušové. Jenže vzápětí se na travnatém dvorci číslo jedna začaly dít nevídané věci.

Téměř položená rodačka ze Sokolova se z ničeho nic dokázala oklepat, nejprve smazala brejkovou výhodu světové čtyřky a následně proměnila závěr přímého boje o wimbledonské semifinále v hotovou „one woman show“. Aktivní hrou si na své konto vystřílela hned pět gemů v řadě a po výsledku 6:4, 2:6, 6:4 mohla slavit šokující postup mezi elitní čtyřku turnaje.

„Vůbec nevím, co se to stalo. Ve třetím setu jsem prohrávala 1:4 a pak jsem zápas najednou otočila. Je to opravdu skvělý pocit, nemůžu tomu uvěřit,“ radovala se Vondroušová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Dvouhodinovou přestřelku zahájila lépe česká tenistka, která i navzdory mírným komplikacím v samotném úvodu utkání nakonec ovládla první sadu ve svůj prospěch. Naopak ve druhém dějství měla herně navrch Pegulaová, na jejíž svižnou hru se Vondroušové nedařilo najít žádnou odpověď. Rozjetá Američanka vstoupila lépe rovněž do závěrečné sady, než její suverénní tažení za vítězstvím zastavil déšť.

Kvůli tomu musela být za stavu 1:3 v neprospěch Vondroušové zatažena střecha, což přerušilo rozehraný duel takřka na půl hodiny. Pegulaová se sice po návratu na kurt dostala už do vedení 4:1 a v následné hře dokonce měla brejkbol na 5:1, nicméně s přibývajícím časem bylo znát, že jí nečekaná změna podmínek vůbec nehraje do karet.

A toho parádně využila Markéta Vondroušová, která se postupně dokázala vyhrabat ze dna a zavelela k velkému obratu. Od nelichotivého stavu 1:4 získala všech pět gemů v řadě a do té doby přesvědčivou Američanku srazila v prvním vzájemném souboji na kolena. Při následném podání na vítězství si vybojovala první mečboly a vítězným úderem u sítě za stavu 40:15 definitivně ztvrdila svůj postup do semifinále Wimbledonu.

„Jessica odehrála velmi dobrý zápas, hlavně ve druhém setu. Tlačila mě k co nejlepšímu výkonu a mně se to povedlo,“ řekla po utkání čtyřiadvacetiletá Češka. „Teď mám konečně ráda trávu, je to skvělý pocit,“ dodala s úsměvem na tváři.

Pro čtyřiadvacetiletou Vondroušovou je absolutním grandslamovým maximem finále Roland Garros z roku 2019. Ve Wimbledonu ale dosud nedošla dál než do 2. kola. Letos se jí však v All England Clubu daří. Po Petře Kvitové, Janě Novotné, Karolíně Plíškové, Lucii Šafářové a Barboře Strýcové je nyní šestou Češkou, která se ve Wimbledonu probojovala do semifinále.

V něm vyzve česká tenistka Ukrajinku Elinu Svitolinovou, která z turnaje překvapivě vyřadila světovou jedničku Polku Igu Šwiatekovou. Utkání je na programu ve čtvrtek odpoledne.