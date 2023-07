Českou tenistku Markétu Vondroušovou čeká velký zápas. Na trávě v All England Clubu se postaví v semifinále Wimbledonu proti ve skvělé formě hrající Ukrajince Elině Svitolinové, která se v letošní sezoně vrátila po mateřské dovolené.

Markéta Vondroušová postoupila do semifinále Wimbledonu | Foto: ČTK/AP Photo/Alberto Pezzali

Markéta Vondroušová je posledním českým zástupcem ve dvouhrách na Wimbledonu. Rodačka ze Sokolova na cestě do semifinále zdolala Američanku Peyton Stearnsovou, porazila Rusku Veroniku Kuděrmetovovou, Donnu Vekičovou z Chorvatska, svoji kamarádku Marii Bouzkovou a ve čtvrtfinále čtvrtou nasazenou hráčku turnaje Jessicu Pegulaovou.

Čtyřiadvacetiletá Češka si semifinálovou účastí vylepšila maximum z londýnského grandslamu, k tomu se v živém žebříčku posunula ze 42. místa na třiadvacáté.

Vondroušová bude usilovat o druhé grandslamové finále, v roce 2019 se to usměvavé hráčce povedlo na Roland Garros.

„Předvádí tu neskutečné zápasy. Hrozně bojuje a daří se jí v tříseťácích. Myslím si, že je v nejlepší formě, co kdy byla. Je to velká bojovnice a je neuvěřitelné, co dokázala nedlouho po porodu. Dostala divokou kartu, ale hraje jako tenistka z první desítky. Navíc se jí dařilo skvěle i v Paříži,“ prohlásila Vondroušová o své soupeřce Elině Svitolinové.

S Ukrajinkou má zatím česká tenistka negativní bilanci – z pěti zápasů zvítězila dvakrát, poslední vzájemný duel se ale datuje do předloňského roku, kde Vondroušová v semifinále olympijských her v Tokiu vyhrála a dokráčela ke stříbrné medaili. „Na olympiádu si pamatuji stejně jako na předchozí zápas v Římě. Na trávě jsme ale spolu ještě nehrály,“ uvědomuje si Češka, která hraje velmi pestrý tenis.

Ruskám a Běloruskám ruku nepodá

Povedená jízda Svitolinové má hořkou pachuť, její známé totiž sužuje vojenská invaze Ruska na Ukrajinu. I proto stejně jako její krajanky nepodává ruským a běloruským tenistkám ruku a snaží se o válečné problematice mluvit.

„Znamená to pro mě hodně. Vím, že to mnoho lidí na Ukrajině sleduje, a dostávám spoustu zpráv. Jsem ráda, že můžu přinést trochu radosti do jejich životů. Na internetu je spousta videí, kde si to děti pouští na telefonech. To mě vždycky vezme za srdce,“ říká manželka francouzského tenisty Gaëla Monfilse.

„Markéta je těžká soupeřka a bude to pro mě velká výzva. I proto nijak neřeším, zda bych mohla, nebo nemohla hrát finále. Jsou to věci, které se snažím vytěsnit z hlavy,“ zhodnotila soupeřku Svitolinová.

Semifinálová bitva startuje ve čtvrtek od 14 hodin.