Wimbledonskou šampionku Markétu Vondroušovou těší posun do první desítky žebříčku WTA, který si triumfem na londýnské trávě vysloužila. Od tenisu si týden odpočine. Na začátku srpna odletí do Montrealu na turnaj na betonu.

Markéta Vondroušová vyhrála Wimbledon | Foto: ČTK/AP Photo/Alastair Grant

Na cestě za překvapivým triumfem zjistila, že umí hrát na trávě. Cenila si zejména toho, jak náročnou pouť zvládla mentálně. „Ty dva týdny jsou náročné, zápasů je moc. Jak jsem to zvládla dohrát, to mě překvapilo samotnou,“ řekla. Tlak se postupně zvyšoval. „Noc před finále jsem skoro nespala. Už se mi to motalo v hlavě šíleně,“ přiblížila Vondroušová.

Zatímco ve Wimbledonu byla nenasazená, od pondělka jí patří v žebříčku desátá příčka. Nikdy v kariéře poznamenané řadou zdravotních problémů nebyla výš. „Desítka je taková meta pro všechny, kdo začínají hrát tenis. Grandslam je víc, ale to, že jsem poskočila, je skvělé, i kvůli turnajům,“ ocenila stříbrná olympijská medailistka z Tokia.

Její velké úspěchy přicházejí ve dvouletých intervalech. V roce 2019 byla ve finále Roland Garros, předloni uspěla pod pěti kruhy. Je připravená na to, že po wimbledonském triumfu bude lákavým terčem pro ostatní tenistky. „Myslím, že tohle je dobrý problém, který mám,“ pousmála se. „Bude nepříjemné, že se všechny budou chtít proti mně vytáhnout, ale myslím, že to k tomu patří. Musím se s tím naučit pracovat,“ doplnila čtyřiadvacetiletá tenistka.

Na plese měla sportovní obuv

Nedělní večer strávila na bále šampionů. Oblékla si na něj dlouhé černé šaty. „Byly jsme je s holkama vybírat ve městě. Nelíbily se nám ty, co nabídli pořadatelé,“ uvedla. Slavnostní outfit doplnila bílými tenistkami, které byly vidět na fotografii, kde šaty nadzvedla. „Měl jsem šaty dlouhé až na zem, takže jsem věděla, že to normálně nebude vidět,“ poznamenala. Sportovní obuv zvolila nejen kvůli pochroumanému kotníku, ale podpatky nemá ráda obecně. „Bolí mě z toho nohy, tak jsem se tomu ráda vyhnula," svěřila se Vondroušová.

Na tiskovou konferenci dorazil i její trenér Jan Hernych, zatím bez tetování, které ho čeká, protože prohrál sázku. Se svou svěřenkyní zvažoval, že se nechá tetovat přímo v dějišti Wimbledonu, ale z toho sešlo. „V Londýně byl kolem Maky fakt strašný šrumec. Vůbec nebyl čas,“ řekl.

Zatím není jasné, co a kam si nechá vytetovat. Jestli to bude jahoda, o které informovala BBC, se ještě nerozhodl. „Musíme se na tom dohodnout, malinko to promyslet,“ dodal Hernych.