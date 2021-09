Kvitová se ve svém druhém zápase na letošním J&T Banka Ostrava Open v úvodu opírala především o výborný servis. S jeho pomocí odvrátila ve čtvrtém gamu čtyři brejkboly. V koncovce sady pak zpřesnila hru od základní čáry a získala tři hry za sebou, přičemž švýcarské soupeřce nedala šanci na obranu.

Teichmannová odchodem do šatny prodloužila pauzu mezi sety a přibrzdila rozjetou dvojnásobnou wimbledonskou šampionku. Kvitová ztratila hned své první podání ve druhé sadě, ale pak se znovu dostala do rytmu a otočila na 4:2. Za stavu 5:4 proměnila přímým bodem z podání druhý mečbol.

Mezi posledními čtyřmi je letos na okruhu teprve potřetí. V Dauhá to v březnu nakonec dotáhla k titulu, v Bad Homburgu v červnu na trávě prohrála v semifinále s Němkou Angelique Kerberovou.

Žebříčkové maximum pro Martincovou

Martincová ztratila servis v první hře zápasu. Pak sice podání držela jistě, ale ač se Sakkariové nedařil první servis, dlouho se nemohla prosadit na returnu. To se povedlo až brejkem na 5:5, vzápětí však po chybách přišla o game na 5:6 a napodruhé už Řekyně set na podání dokončila.

Ve druhém setu se projevila domácí hráčkou opakovaně avizovaná únava. S publikem v zádech sice Martincová bojovala, ve výměnách držela s favoritkou krok, ale síly na obrat neměla. Zvláště, když přišla o servis na 1:2 a Sakkariová pak už podávala svůj vysoký standard.

Zápas Martincová prohrála za hodinu a půl. Po prvním čtvrtfinále na turnaji kategorie WTA 500 si ale vylepší žebříčkové maximum a posune se na 53. místo pořadí dvouhry. "Sezona je průlomová, dostala jsem se do stovky a daří se mi prodat, co jsem natrénovala," řekla.

Přes únavu plánuje odletět do Chicaga, kde by měla hrát příští týden další turnaj. "Sáhla jsem si na dno sil a nevím, co to se mnou udělá, ale řekla jsem si, že tam odjedu," uvedla Martincová, která plánuje hrát ještě turnaje v Indian Wells, Moskvě a Courmayeuru.