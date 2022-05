Čtyřiapadesátiletý Němec se svěřil svým přátelům s tím, co ve vězení zažívá. Beckerovi vadí jídlo, jaké dostává. Uzené hovězí z konzervy mu prý zrovna nevonělo.

„Má těžké časy a nejhorší ze všeho je to jídlo. Nemůže uvěřit, jak je špatné a jak malé jsou porce. Jedním z jeho prvních jídel bylo uzené hovězí, což nebylo dobré. Ale bude si muset zvyknout,“ prozradil bulvárnímu deníku The Sun jeden z blízkých přátel šestinásobného grandslamového šampiona.

Mimochdem: Becker paradoxně sedí ve věznici v jihozápadním Londýně jen pár mil od wimbledonských kurtů, kde slavil tři tituly. Co by teď asi dal za jahody se šlehačkou, které se tradičně podávají v privátním All England Clubu.

So sorry about Boris Becker. Great guy, and always enjoyed his company. See you on the other side, mate. pic.twitter.com/Sl2hBRI6dQ