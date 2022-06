Předčasné finále. To byl souboj gigantů mezi světovou jedničkou Djokovičem a antukovým králem Nadalem. Nejlepší tenisté posledních let se na Roland Garros střetli už ve čtvrtfinále. Strhující bitvu trvající více než čtyři hodiny ovládl levoruký Španěl, který skolil úřadujícího šampiona 6:2, 4:6, 6:2, 7:6. Nadal útočí na čtrnáctý titul z pařížského grandslamu, kterým by opět vylepšil své historické maximum. Navíc může získat rekordní 22. grandslamový triumf.

Nezdolný Španěl, který se potýká s chronickým onemocněním nohy, tzv. Müller-Weissovým syndromem, svým triumfem nad Djokovičem nadchl sportovní svět. McEnroe si ale do Nadala během utkání rýpnul. Američanovi se nelíbily prodlevy mezi výměnami při jeho podání. Španěl je proslulý dlouhou přípravou na servis a pravidelně dostává napomenutí za porušování pětadvacetisekundového časového limitu.

Nadal porazil na French Open Djokoviče. Divákům nabídli strhující bitvu

„Měl by být potrestán,“ vyhrknul McEnroe při komentování pro Eurosport. „Pokud to chceš udělat, udělej to, jinak se neobtěžuj. To je snad vtip!“ rozčiloval se Američan. „Při druhém podání si můžete vzít tolik času, kolik chcete. Jak dlouhý je tenhle gem? Dvanáct minut? Ježiš,“ hroutil se McEnroe.

Nadal nakonec dostal ve druhém setu napomenutí, ale rozhodit se tím nenechal. Tenisté strávili na kurtu více než čtyři hodiny a o vítězství se rvali až do jedné hodiny ranní.

Kritik McEnroe se pustil i do pařížských fanoušků, kteří byli na straně Nadala a na Djokoviče bučeli. „Je to nespravedlivé. Žádný jiný hráč se nemusel vypořádat s takovou nepřízní osudu,“ mrzelo McEnroa, který ale zároveň upozornil na mentální sílu Srba. „Je tak duševně silný, že se s tím dokáže vypořádat a nějakým způsobem usměrnit hněv a frustraci.“

Přesto Djokovičovi ve čtvrtém setu ujely nervy, když netrefil volej a vztekle praštil raketou do sítě. Tím si proti sobě poštval diváky ještě víc. Při odchodu z kurtu mu nakonec fanoušci uznale zatleskali.

„Prohrál jsem s lepším hráčem. Dal jsem do toho všechno. Vím, že bych mohl hrát lépe. Ale jsem hrdý, jak jsem bojoval až do posledního míčku. Měl jsem šance. Nevyužil jsem je. To je celé,“ řekl Djokovič.

Přestřelka velkohubých tenistů: Větší ryby na smažení a milionová výzva v ringu

Nadal byl po bitvě s Djokovičem dojatý. „Je to pro mě hrozně emotivní. Děkuji moc publiku za podporu. Na tomhle kurtu, který pro mě tolik znamená, jsem zažil další mimořádný zápas. Ale bylo to teprve čtvrtfinále. Mám šanci vrátit se sem za dva dny a zahrát si další semifinále Roland Garros, to pro mě hodně znamená," vykládal pětatřicetiletý rodák z Mallorky.

O finále se utkání s Alexanderem Zverevem z Německa, který zdolal vycházející španělskou hvězdu Carlose Alcaraze.

Sestřih zápasu Nadala s Djokovičem:

Zdroj: Youtube