Jakub Menšík si musí připadat jako ve snu. Teprve osmnáctiletý tenista dotáhl svou životní jízdu v Dauhá až do svého prvního finále na okruhu ATP. Český mladík, který na své senzační cestě turnajem vyřadil i bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho, porazil v semifinále Gaela Monfilse 6:4, 1:6 a 6:3. O svůj premiérový titul se utká s Rusem Karenem Chačanovem.

Jakub Menšík se dostal v Dauhá do prvního finále ATP. | Foto: Profimedia

Menšík se dostal do finále už při svém třetím startu mezi elitou a prvním mimo grandslamy. Dosavadní dvě účasti v hlavních soutěžích nasbíral loni na US Open a letos na Australian Open.

V Česku víte, jak najít velké talenty a šampiony, říká legendární McEnroe

"Úžasný pocit, nemám slov," soukal ze sebe Menšík. "Doufám, že to není moje poslední finále. Zatím je to neuvěřitelný týden."

V 18 letech a pěti měsících je aktuálně 116. hráč světa Menšík nejmladším finalistou na okruhu od hvězdného Španěla Carlose Alcaraze v roce 2021 v Umagu. V novém vydání žebříčku už bude v první stovce.

Do hlavní soutěže turnaje s dotací 1,5 milionu dolarů se Menšík dostal díky výjimce pro hráče mladší 20 let. V katarské metropoli český daviscupový reprezentant postupně porazil pátého nasazeného Alejandra Davidoviche ze Španělska, po tříapůlhodinové bitvě bývalou světovou jedničku Andyho Murrayho z Británie, pátého hráče žebříčku Andreje Rubljova z Ruska a v pátek i čtyřnásobného finalistu turnaje Monfilse.

Styl Monfilse se mu líbí

"Gael hrál neuvěřitelně. Vím, že je těžké proti němu hrát, zvlášť s tím jeho dobrým pohybem. Řekl jsem mu, že když jsem byl malý, hodně jsem ho sledoval v televizi," řekl Menšík o devatenáct let starším Francouzovi. "Je to jeden z největších showmanů na kurtu. Je to skvělý člověk, takže doufám, že se v budoucnu ještě jednou potkáme. Ty výměny s ním byly strašně zábavné."

Talentovaný Čech podle svých slov odehrál životní zápas. "Musím říct, že jsem podal jeden z nejlepších výkonů v životě. Jsem moc rád, že jsem se v semifinále dostal na takovou úroveň, tak snad budu takhle hrát i ve finále," dodal nejmladší finalista v historii turnaje.

