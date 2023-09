Teprve osmnáctiletý mladík Jakub Menšík na sebe výrazně upozornil na US Open, kde senzačně vyřadil dva soupeře. Teď může být trumfem českých tenistů ve finálovém turnaji Davisova poháru. Čeští se příští týden utkají ve Španělsku o postup do vyřazovací fáze. Šance národního týmu se zvýšily poté, co se domácímu výběru omluvil hvězdný Carlos Alcaraz.

„Je to pro nás (Alcarazova absence) určitě dobrá zpráva. Viděl jsem dva sety jeho semifinále s (Daniilem) Medveděvem a určitě nebyl v normální pohodě. Trápil se i na tiskovce, nebyl nadšený,“ uvedl kapitán Jaroslav Navrátil. Právě úvodní duel ve skupině C se Španělskem (13. září) vidí jako klíčový. Češi se poté utkají ve Valencii ještě s Jižní Koreou (14. září) a Srbskem (16. září). Postoupí dva nejlepší.

„Je to pro nás určitě lepší, ale Španělé mají natolik kvalitní tým, že i tak budou mít dobrou sestavu. Středeční zápas proti nim bude možná rozhodující,“ doplnil Navrátil.

Španělé mohou počítat s 21. hráčem světa Alejandrem Davidovichem, Robertem Bautistou (42.), Albertem Ramosem (88.) a deblistou Marcelem Granollersem. Opřít se budou moci také o domácí prostředí.

„Když jsme hráli v Barceloně v roce 2009, tak bylo publikum celkem sportovní. Není srbské nebo argentinské. Diváci budou fandit domácím, ale kluci už jsou zvyklí. My jsme prakticky pět let nehráli v domácím prostředí,“ řekl Navrátil. „Porazit Španělsko bude možná klíč k postupu, protože kdyby v sobotu nastoupil (Novak) Djokovič, tak to bude nejtěžší zápas. A když si vezmeme, že prohrajeme se Španělskem, porazíme Koreu a pak bude Srbsko kompletní, tak by to bylo velice složité,“ líčil daviscupový kapitán.

Lehečka jedničkou

Českou jedničkou ve Valencii bude devětadvacátý hráč světa Jiří Lehečka, spolu s ním odcestoval Jakub Menšík a deblový specialista Adam Pavlásek. K týmu se ještě po vlastní ose připojí Tomáš Macháč, jenž postoupil do finále ve francouzském Cassis.

„Cítím se skvěle. Po US Open jsem si dal pár dní volno. Fyzicky a psychicky jsem zrelaxoval. Poté jsem odjel do Prostějova, kde jsme měli velice výživný tréninkový blok. Natrénovali jsme toho dost. Připravovali jsme se i kondičně, abychom byli v co nejlepším rozpoložení a po žádných stránkách nestrádali,“ řekl Lehečka.

Připravený bude i osmnáctiletý Menšík, který na sebe upozornil postupem do 3. kola US Open. „V Americe bylo krásně. Povedl se mi asi jeden z největších úspěchů v dosavadní kariéře. Jsem moc rád, že se mi takhle dařilo, že se rok dřiny vyplatil a že jsem urval tak dobrý výsledek. Dokázal jsem si, že jsem schopen z hráči z první stovky hrát, ne-li je porážet. To, že jsem teď v dobré herní pohodě, se může hodit i do Davis Cupu, abych mohl týmu co nejvíce pomoci,“ uvedl Menšík.

Formu talentovaného svěřence chce využít i Navrátil. První tréninky čekají české tenisty už v neděli. „Nemyslím, že by mi Kuba zamotal hlavu. Za jeho výsledek jsem velice rád, porazil tam opravdu vynikající hráče. Uvidíme. První hráč je jasný a budu se rozhodovat, jak uvidím tři nadcházející dny. Když budou všichni zdraví, tak bych chtěl před sobotním zápasem nechat jednou hrát Tomáše Macháče a jednou Kubu Menšíka. Uvidíme i podle soupeřů. Španělsko je teď mírně oslabené a chceme udělat maximum pro to, abychom v prvním zápase uspěli. Od něj se bude všechno odvíjet,“ dodal Navrátil.

Češi se probojovali na finálový turnaj po dvou letech, poté co v únorové kvalifikaci zvítězili 3:1 nad Portugalskem. V soutěži se pokusí vylepšit výsledek z předloňského roku, kdy ve skupině v Innsbrucku nestačili na Velkou Británii a Francii. V letech 2012 a 2013 Davis Cup ještě v dřívějším formátu ovládli.