Na tenhle turnaj Jakub Menšík dlouho nezapomene, to už je teď jisté. Nejdřív vítězný zápas proti tenisové legendě Andymu Murraymu, teď překážka ještě výrazně těžší. Světová pětka Andrej Rubljov. Česká tenisová kometa ale předvedla neskutečný výkon a poradila si s ním. Není divu, že pak měl mladý tenista náladu i na vtípky.

Jakub Menšík právě porazil světovou pětku. | Foto: Profimedia

Bylo na něm vidět, že si to vítězství užívá. Aby ne. Vždyť stále teprve osmnáctiletý rodák z Prostějova právě ve dvou setech zdolal hráče, který posbíral patnáct titulů na okruhu ATP, poměrně pravidelně proniká mezi nejlepší osmičku na grandslamových turnajích, na předloňském Turnaji mistrů prošel do semifinále a aktuálně mu patří páté místo ve světovém žebříčku.

„Co říct… Je to neuvěřitelný týden. Od začátku jsem hrál velmi dobře. Věděl jsem, že můžu hrát proti velkým hráčům a je to pro mě úžasný pocit dosáhnout semifinále, porazit takové skvělé hráče. Doufám, že takhle budu hrát i v semifinále,“ řekl po utkání nadšený Menšík.

Jsem šťastný za tyhle zápasy

Diváky na tribunách v katarském Dauhá dostal nejen svým výkonem, ale i smyslem pro humor. „Existuje nové pravidlo, které říká, že dvacetiletí a mladší hráči, kteří jsou v TOP 250, mají příležitost na hlavní soutěž v turnajích ATP 250. Proč jste si vybral právě Dauhá?“ dostal otázku na kurtu.

Menšík neváhal. „Protože tady dostanu zadarmo iPhone,“ vypálil pohotově a pobavil přítomné fanoušky. „Ne, musím říct, že ne. Hrát tenhle turnaj pro mě byla první volba. Minulý týden jsem hrál taky dobrý turnaj v Bahrajnu. Jsem šťastný za tyhle zápasy. Je neuvěřitelné, že my mladí hráči máme možnost hrát tyhle turnaje,“ poděkoval mladý český hráč, kterého světový tenis začíná brát hodně vážně.

Český mužský tenis se tak po úspěších Tomáše Berdycha či Radka Štěpánka opět dere na výsluní. Menšík totiž není jediným, komu se na kurtech daří. Před pár týdny se z premiérového titulu na okruhu ATP radoval Jiří Lehečka, když ovládl turnaj v Adelaide. Dobrými výkony se prezentuje i Tomáš Macháč.

Teď je jasné, že do této party definitivně patří i Jakub Menšík. Už po víkendu totiž tenhle sympaťák pronikne poprvé v kariéře do světové stovky. A to si pište, že neřekl poslední slovo.