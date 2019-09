Na tmavě šedém kurtu se činil Alexander Zverev v modrém dresu Týmu Evropy, v červené barvě „zbytku světa“ bojoval Milos Raonic. První set ovládl Němec, ve druhé sadě panoval Kanaďan. Došlo tak na super tie-break, který měl rozhodnout o celkovém výsledku.

Vyhecované legendy

V tu chvíli si hvězdy evropského výběru Roger Federer a Rafael Nadal odvedli kolegu Zvereva do útrob stadionu na „toaletní pauzu“. O návštěvu oné místnůstky však nešlo. „Byli jsme v šatně a ti dva chlapi mě hecovali a křičeli na mě, že tímhle zápasem můžu otočit celou svou sezonu a najít sebevědomí,“ popsal mladý Němec.

Může to posloužit jako důkaz, jak obří prestiž si stačil Laver Cup za tři roky existence vybudovat. Když dva zřejmě nejlepší tenisté historie, z nichž každý má doma nepřebernou sbírku trofejí, divoce poskakují za lajnou a prožívají každý míček, musí jít o něco výjimečného.

Kamera dokonce zachytila Federera, jak vzdor své pověsti slušňáka nabádá Zvereva, aby se pořádně rozpumpoval: „Chci vidět zaťatou pěst po každém zasr… bodu, který vyhraješ!“ Kdy naposledy jste viděli, aby se takhle odvázal?

Vyšlo to, Zverev nakonec Raonice zdolal a Evropa celé utkání vyhrála 13:11. Reprezentace starého kontinentu tak uspěla i potřetí v řadě, letos v Ženevě však šlo o zatím nejdramatičtější zápas.

Kráska v publiku

Zároveň se jasně ukázalo, že právě Laver Cup je ideální způsob, jak poněkud zkostnatělé a konzervativní tenisové prostředí pošťouchnout k větší atraktivitě pro současné publikum.

„Všechny tři ročníky byly skvělé, ale ten letošní byl zatím nejlepší, protože to bylo vyrovnané až do úplného konce. Favorizovaná Evropa mohla klidně prohrát,“ uvedl Tony Godsick, Federerův manažer.

Právě Federer s Godsickem stáli u zrodu myšlenky na mezikontinentální střetnutí největších tenisových hvězd. Samozřejmě se hned objevily hlasy, že jde jen o další exhibici, která nemá s opravdovým tenisem nic společného. Už první ročník v Praze to však úspěšně vyvrátil.

„Chceme posouvat hranice toho, co bylo až dosud v tenise obvyklé, ale zároveň z toho neudělat cirkus. Spojit inovaci se zápasy, v nichž opravdu o něco jde,“ zdůraznil Godsick.

Borci na kurtu se starali o špičkový sport i o zábavu. Jako třeba australský vtipálek Nick Kyrgios. „Ztratil jsem koncentraci, protože jsem v hledišti viděl vážně krásnou holku. Úplně upřímně, hned bych se s ní oženil,“ vysvětloval, proč prohrál duel s Federerem.

Co do počtu trofejí Evropa dominuje, což odpovídá i počtu hráčů v top ten (zbytek světa tam zastupuje jen Kei Nišikori). Mladé pušky ze zámoří však letos svým zápalem a týmovostí Evropany skoro dostaly. Jak to asi dopadne za rok v Bostonu?