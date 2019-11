Na první pohled letos zůstalo všechno při starém. O grandslamy se podělili Novak Djokovič (Australian Open a Wimbledon) s Rafaelem Nadalem (Roland Garros a US Open na snímku), jimž zdatně sekundoval veterán Roger Federer. Jeho wimbledonské finále s Djokovičem bylo bezesporu zápasem roku.

Zároveň se ale o slovo čím dál vehementněji hlásí mladší hráčská generace. Stefanos Tsitsipas to potvrdil titulem z Turnaje mistrů. Velké věci se čekají od Dominika Thiema a Alexandra Zvereva, skvělou sezonu měl také ruský provokatér Daniil Medveděv: hned devětkrát postoupil do finále, a to včetně US Open.

Odhodlaní vyzyvatelé

„O výměně generací se mluví už nějaký čas a myslím, že právě probíhá před našima očima. Tsitsipas, Thiem a Zverev míří na vrchol, stejně jako někteří další,“ řekl v rozhovoru pro BBC Boris Becker. „Očekávám, že někdo z nich v příštím roce konečně vyhraje grandslam, velká trojka bude mnohem častěji konfrontována,“ dodal slavný Němec.

Na druhou stranu „staří psi“ letos dokázali, že jsou pořád nejlepší. Vždyť Nadal sezonu zakončil jako světová jednička ve věku třiatřiceti let nejstarší v historii. „Žebříček nelže. Jde o neuvěřitelný Rafův výkon,“ uvedl bývalý britský tenista Tim Henman.

Dá se očekávat, že rok 2020 se tak ponese ve znamení čím dál vyostřenějších soubojů mezi dosavadními nezpochybnitelnými vládci a jejich hladovými vyzyvateli. Bude fascinující sledovat, zda někdo dokáže utnout Nadalovu fenomenální sérii na pařížské antuce či jestli mladá síla a agresivita zvítězí na wimbledonském pažitu nad zkušenostmi.

„A nezapomínejme, že se v příštím roce koná i olympiáda, což je pro starší hráče další velký turnaj, který musejí absolvovat. Rychle po něm pak přijde US Open a já si myslím, že díky tomu budou ve výhodě mladé nohy,“ očekává Becker.

Česká bída s nouzí

A jak vypadala letošní sezona z českého pohledu? Bídně. Charakteristické je, že o oba nejvýraznější momenty se postaral Tomáš Berdych: hned v lednu postoupil do finále turnaje v Dauhá (jako jediný Čech, kterému se to letos na okruhu ATP v singlu povedlo), v listopadu se slavnostně loučil s kariérou na Turnaji mistrů.

I když už schoval rakety do sklepa, je na 105. místě žebříčku nejvýše postaveným tuzemským hráčem. „Oficiální“ česká jednička Jiří Veselý střídala světlejší okamžiky (třeba senzační vyřazení Alexandera Zvereva na Wimbledonu) s bídou a nouzí.

Naděje kyne od nejmladší generace: Jonáš Forejtek letos vyhrál dvouhru juniorů na US Open, velký potenciál mají i Jiří Lehečka či Tomáš Macháč. Zvládnou ale náročný přechod od juniorského do mužského tenisu?

Davis Cup: Slaví Španělé. Češi se Slováky

Zatímco letošní finále Davis Cupu včera vyvrcholilo v Madridu vítězstvím Španělska nad Kanadou, Češi už zvolna vyhlížejí nový ročník reformované soutěže. Už vědí, koho jim přisoudil los ke kvalifikačnímu duelu: Slovensko.



„Je to los, který musíme brát, ale nehrajeme doma. Naštěstí nemusíme cestovat daleko, v bratislavském Národním tenisovém centru to dobře známe, takže se na utkání budeme těšit,“ řekl dlouholetý český kapitán Jaroslav Navrátil.



Češi se se Slováky v Davis Cupu utkají vůbec poprvé, hrát se bude 6. a 7. března. „Mají vyrovnané hráče, z nichž jako u nás žádný není ve stovce. Mají i velmi kvalitního debla,“ hodnotí soupeře Navrátil. Z kvalifikace postoupí dvanáct týmů na finálový turnaj (dalších šest mužstev má účast jistou).



Češi loni v kvalifikaci prohráli s Nizozemskem a pak zvládli baráž v Bosně.