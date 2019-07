Gauffová je možná největší talent své generace. Vždyť už ve třinácti letech byla ve finále juniorského US Open. Jako nejmladší v historii. O rok později vyhrála Roland Garros a letos už válí mezi dospělými ve Wimbledonu.

Další statistiky? Rodačka z Atlanty je dvanáctou nejmladší dívkou, která nastoupila do hlavní soutěže. Těch jedenáct dalších však nemuselo projít kvalifikací. Gauffová to zvládla, zapsala se tím už poněkolikáté do historických tabulek a v prvním kole vyšperkovala svůj premiérový start v All England Clubu výhrou nad Venus Williamsovou.

Zkušená Američanka vyhrála čtyři grandslamové tituly ještě předtím, než její soupeřka přišla na svět. Zahrát si proti svému vzoru bylo pro Gauffovou splněným snem. „Venus mi gratulovala a přála mi štěstí. Já jí poděkovala za vše, co udělala. Nebýt jí, tak tu ani nejsem. Byla pro mě inspirací. Vždy jsem jí to chtěla říct, ale až doteď jsem neměla odvahu,“ sdělila vítězka, jež se po posledním míčku rozplakala.

„Bylo to poprvé, co jsem po výhře brečela,“ usmívala se. „Nedokážu popsat, jak se cítím. Musela jsem si říkat, že to je stále stejný kurt jako vždycky a uklidňovat se po každé výměně,“ dodala dívka, která preferuje oslovení Coco.

Touha být nejlepší

Americká veteránka pro ni měla jen slova chvály. Tady je důkaz: „Jen nebe je pro ni limitem,“ uvedla Venus, jíž se poprvé od wimbledonského debutu v roce 1997 stalo, že by se s turnajem loučila hned v prvním kole.

Gauffová může posouvat hranice nadále, ve druhém kole se střetne se Slovenkou Rybárikovou. „Jak jsem už prohlásila dříve, chci být nejlepší. Táta mi řekl, že to mohu dokázat, když mi bylo osm,“ podotkla dívka, které může patřit budoucnost ženského tenisu.

Potkávat se v ní jistě bude s dalšími teenagerkami. I další naděje proklouzly do 2. kola Wimbledonu. Velké věci se brzy dají očekávat od sedmnáctileté Amandy Anisimové, která už pronikla do nejlepší třicítky. Zářit může také Ruska Anastasija Potapovová. Dobře si tato jména zapamatujte, jistě je ještě uvidíte.