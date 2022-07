Tenhle paradox jen dokazuje, jak nespravedlivé a pofidérní rozhodnutí Wimbledon učinil, když ruským a běloruským tenistům, jejichž státy napadly Ukrajinu, zamezil vstup na travnaté dvorce All England Clubu. Jen si to vemte. Ruska Rybakinová, která si teprve před čtyřmi lety změnila občanství ne z ideologického hlediska, ale jen kvůli tomu, aby od Kazachstánu dostávala víc dolarů na přípravu, může ve Wimbledonu nejen hrát, ale dokonce může i zvednout nad hlavu ikonickou trofej.

Naproti tomu Daniil Medveděv, který se už v mládí přestěhoval kvůli tenisu do Francie a formálně pobývá v Monaku, nesměl do Londýna přicestovat. To samé hvězdná Běloruska Viktoria Azarenková, která žije ve Spojených státech. Žádnou logiku, natož pak spravedlnost v tom nenajdete.

Kazašské miliony

Rybakinová toužila po hvězdné kariéře, jenže v Rusku neměla ideální podmínky na přípravu. A tak, když bylo moskevské rodačce devatenáct let, kývla na lukrativní nabídku bohatého Kazachstánu. Ruský pas vyměnila za kazašský. Finanční podporu upřednostnila i před univerzitou v USA.

„Nebyla jsem v té době tak dobrá. Ale dali mi nabídku, takže mi věřili. Hodně mi pomáhají,“ zavzpomínala Rybakinová na zlomový moment kariéry v rozhovoru pro web WTA v roce 2020. To už dva roky hrála pod kazašskou vlajkou.

Pro ruské tenisty není změna občanství ničím neobvyklým. Kazašské dolary zlákaly třeba i Julii Putincevovou, Alexandra Bublika nebo Andreje Golubjeva.

Teď je třiadvacetiletá tenistka z Moskvy poprvé ve finále grandslamu. Rybakinová vyřadila v semifinále wimbledonskou šampionku z roku 2019 a někdejší světovou jedničku Simonu Halepovou jen za 77 minut a stala se nejmladší finalistkou Wimbledonu za posledních sedm let.

Rybakinová po každém zápase musí čelit otázce, jestli se cítí spíš Ruskou, nebo Kazaškou. „To je těžká otázka,“ zamyslela se. „Co pro vás znamená cítit?“ opáčila reportérům na tiskovce po postupu do vytouženého finále. „Chci říct, hraju tenis, takže si to tady užívám. Soucítím s hráči, kteří sem nemohli přijet, ale já si jen užívám hraní tady na největším pódiu. Užívám si ten čas a snažím se ze sebe vydat to nejlepší.“

Zároveň odmítla, že by ve Wimbledonu reprezentovala rodnou zem. „Hraju za Kazachstán už dlouho a jsem opravdu šťastná, že reprezentuju tuhle zem,“ vzkázala.

Představitelé ruského tenisu nicméně vnímají její účast ve finále jako příznačný. „Je skvělé, že je Jelena ve finále Wimbledonu. Je naším produktem. Samozřejmě jí budeme fandit,“ oznámil prezident Ruské tenisové federace Šamil Tarpiščev.

V sobotní bitvě o trofej nastoupí ruská Rybakinová proti Ons Džabúrové z Tuniska. Pokud zvítězí, dojde na kurtu k trapné chvíli, kdy vévodkyně z Cambridge Kate Middleton bude muset dekorovat ruskou rodačku. A tímhle by pořadatelé Wimbledonu celé situaci nasadili korunu.