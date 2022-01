A právě sem byl ve středu umístěn Novak Djokovič, jeden z nejlepších tenistů historie…

Kauza Djokovič hýbe světem: už kolují vtipy a narážky na Federera či Hankse

Případ srbské superhvězdy, jejíž přílet na Australian Open skončil obřím skandálem, se řeší po celém světě. Přitom se něco podobného dalo očekávat: o Djokovičově neochotě nechat se očkovat proti covidu se všeobecně ví, stejně tak jsou známy přísné regule protinožců.

Spiknutí oligarchie?

„Pravidla jsou pravidla, obzvlášť pokud jde o hranice,“ uvedl australský premiér Scott Morrison, když se postavil za rozhodnutí imigračních úředníků zrušit Djokovičova víza. Tenista tvrdí, že k účasti na první grandslamu sezony získal výjimku z povinného očkování, jenže podle všeho jeho tým chyboval a obstaral špatná víza.

„Djoker“ se ještě nechce vzdát, a tak zamířil do už zmíněného karanténního „hotelu“, který se věru liší od ubytování, na které je světová jednička zvyklá. Právníci se v potu tváře pokoušejí pro Djokoviče sehnat soudní povolení k pobytu, rozhodnutí ale zřejmě padne až po víkendu. Hráčovi fanoušci zatím před budovou protestují.

Ještě zuřivější reakce přicházejí ze Srbska, kde je Novak Veliký národním rekem, polobohem, symbolem. Tenisty se zastal i srbský prezident Aleksandar Vučič a tradičně nejohnivěji se vyjadřoval otec dvacetinásobného grandslamového šampiona Srdjan.

Djokovič skončil zavřený v hotelu, do Austrálie nesmí. Skandál, hřímá jeho otec

Podle něj Australané zacházejí s jeho synem jako se zločincem. „Bohatý svět už možná Novaka nikdy nenechá hrát tenis, ale tím odhalí svou pravou tvář a začne vážnější zápas. Na jedné straně bude arogantní světová oligarchie, na druhé zbytek světa, který miluje svobodu a věří ve spravedlnost a pravdu,“ pasoval Srdjan Djokovič svého potomka do role jakéhosi globálního spasitele.

Očkování je nutnost

Tady se projevuje dlouhodobý (částečně oprávněný) srbský pocit, že západní svět klade mnohem výš než Djokoviče jeho rivaly Rogera Federera a Rafaela Nadala. Jenže rozdíl v sympatiích ještě nutně neznamená globální protisrbské spiknutí. Zatímco Djokovičovi zastánci velebí svého hrdinu jako bojovníka za svobodu, další lidé upozorňují na to, že slavný tenista měl na výběr. Tak jako všichni ostatní.

„Myslím, že kdyby Novak chtěl, tak v Austrálii mohl hrát bez problémů. Vybral si jinou cestu. V určitém smyslu je mi ho líto, na druhou stranu znal podmínky dlouhé měsíce dopředu,“ vyjádřil se Nadal, který v Melbourne hraje přípravný turnaj. Drtivá většina profesionálních tenistů a tenistek už se nechala očkovat. Není to povinné, ale pro výkon jejich povolání nutné, hlavně kvůli neustálému cestování.

Neplatné vízum. Úřady nařídily Djokovičovi opustit Austrálii

„Mám kamaráda tenistu, který není očkovaný, a hodně ho to limituje v tom, kam může jezdit po turnajích. Když je člověk naočkovaný, tak nemusí nic moc řešit,“ líčí český tenista Jan Šátral. Podle něj je zvláštní hlavně to, že Djokovič vůbec dostal výjimku. „Vím o pár hráčích, kteří tam nejeli, protože se nechtěli očkovat. Nechápu ale, že to zašlo tak daleko, že se Djokovič vůbec dostal do Austrálie,“ diví se Šátral.

Srbská strana argumentuje tím, že hráč měl od státu Victoria zajištěn souhlas se startem na grandslamu, takže australské podmínky splnil. Přesto nebyl vpuštěn do země. Svou roli jistě hrál i masový hněv řadových Australanů, kterým se protekční výjimka pro bohatého tenistu vůbec nelíbila. V zemi se navíc blíží volby, takže politici v čele s premiérem Morrisonem rozhodně nechtějí popudit voliče.

Je tedy Djokovič statečným mučedníkem koronavirového šílenství, nebo zhýčkaným miliardářem, který si myslí, že se něj nevztahují běžná pravidla? Je možné, že sám hráč žádný skandál nezamýšlel a chtěl prostě dělat to, co umí nejlépe – hrát tenis. V každém případě jeho kauza výstižně ilustruje rozpolcenost současného světa.