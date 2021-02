Letos se jí dávné přání splnilo ve vysloveně pohádkové podobě. Právě na vysněném centrkurtu si ve čtvrtfinále Australian Open poradila s domácí hvězdou Ashleigh Bartyovou a už ve čtvrtek v brzkých ranních hodinách našeho času se na něj vrátí k boji o postup do finále.

„Parádní,“ oddechla si Muchová po líté třísetové bitvě se světovou jedničkou.

To už věděla, že ve čtvrtečním semifinále se utká s Američankou Jennifer Bradyovou, která se do stejné fáze turnaje probila už loni na US Open. Naopak pro čtyřiadvacetiletou rodačku z Olomouce se jedná o premiéru.

„Hlavně se snažím soustředit a ničím se moc nestresuju,“ líčila Muchová, které pomáhá psycholog. Chcete-li mentální kouč. Jmenuje se Radek Šefčík a dříve dohlížel třeba na Petru Kvitovou.

„Pořád je na čem pracovat,“ usmála se.

Ano, i proti Bartyové nezačala zrovna skvěle a musela duel otáčet. Zlomový moment? Češka se po jasně prohraném prvním setu nechala ve druhé sadě za stavu 1:2 ošetřit. „Pokoušely se o mě závratě, skoro jsem omdlévala,“ popsala.

Bartyová pak hrála zbrkle

Češka přišla zpátky jako vyměněná: opanovala jedenáct z následujících třinácti gamů. Australská favoritka náhle nestíhala. Některé domácí média pak dokonce Muchovou obvinila, že si pauzu vyžádala schválně, aby soupeřku rozhodila. Vítězky se ale zastala sama Bartyová. „Měla na to právo, sama jsem to v minulosti několikrát využila. Štve mě jen to, že jsem dovolila, aby pak přišel obrat. Začala jsem hrát zbrkle a lacině chybovat,“ litovala.

Muchová potvrzuje, že když je fit (bohužel ji často trápí zranění), může se dlouhodobě usadit v top 10. Její hře neschází agresivita, pestrost i elegance. K tomu sympatická ranařka s vynikajícím returnem přidává i čím dál odolnější psychiku.

Není proto náhoda, že to na grandslamu dotáhla až mezi nejlepší čtyři. Za uplynulou dekádu je už pátou ženou z tuzemské tenisové líhně, která to dokázala. Celkem sedmkrát už v semifinále hrála Petra Kvitová (z toho třikrát úspěšně), tři semifinálové záznamy má Karolína Plíšková, dva Lucie Šafářová a jeden Markéta Vondroušová.

„Má na to, aby dokázala velké věci,“ řekl o Muchové už předloni slavný Švéd Mats Wilander.

Mladá Češka to potvrzuje. Od životního triumfu ji teď dělí jen dvě výhry…