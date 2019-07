Dvaadvacetiletá Muchová ve Wimbledonu uzavírá svoje premiéry na grandslamových turnajích. Čtvrté kolo je jejím novým maximem, na US Open loni došla do třetího. Ve Wimbledonu Muchová ještě neztratila set. Kontaveitovou nedávno zdolala i na Roland Garros, s příští soupeřkou Plíškovou naopak prohrála v prvním kole letošního Australian Open.

V první sadě Muchová prohrávala 0:2, ale hned srovnala a za stavu 5:6 si nechala ošetřit záda. V tie-breaku proměnila třetí setbol a vyhrála 9:7. Druhý set česká hráčka rozhodla brejkem na 5:3, při svém podání pak odvrátila dva brejkboly a za hodinu a 38 minut mohla slavit největší grandslamový úspěch.

Plíšková si postupem do osmifinále vyrovnala v Londýně své maximum. V prvním setu se nenechala vyvést nezvyklým tenisem soupeřky z koncentrace. Dobře podávala, díky dobrým returnům získala brejk na 5:3 a šestým esem ukončila první set.

Ve druhém už ale nerytmickou hru soupeřky neustála. Tchaj-wanka střídala čopy, rychlé míče s pomalými, kraťasy, náběhy k síti a dokázala zasadit i vítězný úder. Plíšková dvakrát prohrála podání a poprvé po patnácti vyhraných setech o jeden přišla.

Dokázala se ale znovu zkoncentrovat a ve třetím setu hrála jistě. Po vítězném forhendu vzala Sie Šu-wej podání na 2:1. Pak se dostala ze stavu 15:40 a game ukončila poté, co se natáhla po bekhendovém voleji, který usměrnila za síť. Při svém podání už komplikace nepřipustila a vyhrála za hodinu a tři čtvrtě.

"Je těžké proti ní hrát, protože nevíte, co od ní přiletí. Jsem super potěšená, že jsem to zvládla. Tohle byl na trávě dobrý test. Ztratila jsem tady první set, ale podávala jsem výborně a z toho se můžu odrazit do dalšího utkání," řekla Plíšková.

Veselý na turnaji končí

Zatímco v ženské dvouhře bude mít český tenis jistě zastoupení ve čtvrtfinále, v soutěži mužů se poslední hráč už rozloučil. Jiří Veselý nestačil ve třetím kole na 28. nasazeného Benoita Paireho z Francie, s kterým prohrál 7:5, 6:7, 3:6 a 6:7.

Veselý, který prošel do hlavní soutěže z kvalifikace, v prvním a druhém kole vždy prohrál první set a pak zápas otočil. Tentokrát byl průběh opačný. V prvním setu v úvodní hře odvrátil tři brejkboly a pak pálil esa. Jedním tvrdým míčem trefil lajnovou rozhodčí do ramena a omlouval se. Set uzavřel brejkem ve dvanácté hře.

Paire se ale na podání výrazně zlepšil a ve zbylých třech setech už českému hráči povolil jen jeden brejkbol. Druhou sadu ztratil Veselý v tie-breaku poměrem 5:7 a třetí poté, co přišel o podání čistou hrou v osmém gamu. I čtvrtý set dospěl do tie-breaku, který Paire rozjel parádním prohozem a zápas ukončil lehkou smečí.

Postupem do třetího kola Veselý potvrdil, že Wimbledon je jeho nejlepším grandslamem. Nezopakoval ale osmifinále z loňského roku a v žebříčku ho čeká další propad. Klesne někam ke 140. místu a také na US Open bude muset do kvalifikace.