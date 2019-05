Poprvé v životě se česká tenistka Karolína Muchová dostala přímo do hlavní soutěže grandslamu. V Paříži byla ráda, že nemusela absolvovat ošidnou kvalifikaci a ušetřila síly. Také to jí pomohlo k výhře nad sedmnáctou nasazenou Anett Kontaveitovou z Estonska.

Kateřina Siniaková. | Foto: ČTK/AP/Deng fei

Mimo jiné díky finále v Praze se dvaadvacetiletá Muchová posunula na 73. místo světového žebříčku. Zatímco ještě v lednu se do hlavní soutěže Australian Open musela probíjet kvalifikací, tentokrát toho byla ušetřena. "Je to velká pomoc. Kvalifikací ani nemusím projít, protože v ní jsou hodně dobré hráčky. Mít teď tři zápasy v nohách na antuce, to by bylo pak těžké něco v hlavní soutěži uhrát," řekla českým novinářům.