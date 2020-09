Během zápasu rozesmála soupeřku i sama sebe. Důvod? V jednu chvíli si vzala roušku na kurt. „To bylo vtipné,“ řekla Karolína Muchová. „Už jsem si na to zvykla, že tady s ní chodíme všude, stalo se…“ dodala.

Karolína Muchová | Foto: Deník / Jiří Kopáč

Teď už ji – bohužel – může sundat. Tenisové US Open pro ni skončilo v osmifinále. „Z mé strany to byl dobrý turnaj. Hodnotím to pozitivně,“ poznamenala Muchová, poslední česká naděje tohoto grandslamu.