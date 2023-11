Letošní ročník Turnaje mistryň bude bez Karolíny Muchové. Česká tenistka se nebude moci vrcholu letošní sezony zúčastnit kvůli zdravotním potížím spojeným se zápěstím. Bez aktuální světové osmičky se bude muset český výběr obejít i na finále Billie Jean Cupu.

Tenistka Karolína Muchová v akci na americkém US Open. | Foto: Profimedia

Ještě před pár dny Karolína Muchová věřila, že o premiérovou účast na Turnaji mistryň nepřijde. „Turnaj mistryň je třešinka na dortu za sezonou. Skončit v sezoně mezi nejlepší osmičkou je pohlazení pro celý tým,“ radovala se Muchová. „Od US Open jsem neodehrála žádný turnaj. Příprava není stoprocentní, ale snažíme se dělat, co můžeme. Jsem hodně na kurtu, i když ne s raketou. Snažíme se připravovat a doufám, že v úterý odletíme s týmem do Cancúnu,“ doplnila.

Její přání se ale bohužel nesplnilo. „Je mi líto, že se nemohu zúčastnit Turnaje mistryň v Cancúnu. Až do poslední chvíle jsme se s lékaři a týmem snažili problém se zápěstím vyřešit. Bohužel rekonvalescence je delší, než bychom si všichni přáli, a proto jsem musela učinit toto nepříjemné rozhodnutí. Moc si vážím podpory všech fanoušků a udělám maximum pro přípravu do další sezóny,“ oznámila v úterý ráno.

Česká hráčka teď bude pracovat s lékaři i celým svým týmem na co nejrychlejším uzdravení s cílem co nejlépe se připravit na další sezónu, která začíná hned po Novém roce v Austrálii.

Kromě Turnaje mistryň se nebude moci rodačka z Olomouce zúčastnit ani finále Billie Jean Cupu ve Valencii. Místo ní pocestuje do Španělska Marie Bouzková.

Telefonát z New Yorku

„Hrozně mě to mrzí vůči Káje, která měla fantastickou sezonu a mohla si poprvé v životě zahrát Turnaj mistryň. Je to velké oslabení pro náš tým. Když se někdo dostane na Turnaj mistryň, tak se ví, že hrál výborně," lituje nehrající kapitán Petr Pála.

"Hned poté, co mi to Kája oznámila, jsem psal Marušce Bouzkové, se kterou jsem byl předdomluven, pokud něco nastane. Ozvala se mi hned, jak přistála v New Yorku, a souhlasila s tím, že přiletí do Sevilly místo Káji Muchové," prozradil, kdo zraněnou hráčku v nominaci nahradí.

Bouzkovou potkal závěr sezony ve velké formě. "Je to dobrý signál. Jsem rád, že se jí v poslední době dařilo ve čtyřhře i dvouhře," těší ho rozpoložení české tenistky.

Zároveň ho těší i fakt, že v nejlepší světové padesátce singlového žebříčku je hned osm domácích zástupkyň. "Usmívám se a kroutím hlavou, protože je to neskutečné, že z tak malé země je tolik hráček tak vysoko. Je radost se na to dívat," uvedl.

Turnaj mistryň se uskuteční v mexickém Cancúnu od 29. října do 5. listopadu. Jen dva dny poté začíná ve španělské Seville finále Billie Jean King Cupu.