Kdy jste na kurtech Slavie byla naposledy?

Asi minulé léto. Když sem přijdu, tak na mě padne nostalgie. Vyrůstala a hrála jsem tady. Začínala jsem na kurtu číslo sedm, pak jsem se přesunula na šestku a skončila na trojce.

Jak se to tady od té doby změnilo?

Něco se samozřejmě změnilo, ale ne úplně moc. Pamatuji si, že jsme si ještě lajnovali kurty. Je dobře, že změny nejsou velké, protože ten klub je sám o sobě moc krásný. Pro mě nejhezčí klub.

Vracíte se sem na tréninky?

Už ne. Svůj tým mám v Praze, takže tam trénuju. Do Plzně se vracím k mámě, aby mě opečovávala (smích).

Jezdíte ráda do Plzně?

Jezdím. Vyrůstala jsem v Plzni a mám tady svoji rodinu. Plzeň je a bude pro mě na prvním místě.

Máte v Plzni oblíbená místa?

Na Slavii. Protože jsem tady měla nádherné dětství a mám na to krásné vzpomínky. Na Slavii jsem vyrůstala se spoustou kamarádek, třeba s Andreou Hlaváčkovou. Miluju Borský park, protože v něm jsem začínala běhat se svým prvním kondičním trenérem Karlem Rubášem.

Momenty štěstí, radosti

Vstřebala jste už vítězství ve Wimbledonu?

Jo, už mi to pomalu dochází. První týden to bylo těžké, protože jsem musela stihnout hodně věcí a neměla jsem čas sama na sebe, abych si uvědomila, co se mně povedlo. Dva týdny Wimbledonu byly něco, o čem jsem snila a kvůli čemu jsem trénovala. Povedlo se mi to ve věku, v jakém jsem, a jsem za to moc vděčná. Využitý mečbol ve finále znamenal momenty štěstí, radosti…prostě všeho.

Titul na Wimbledonu získal ve čtyřhře další Západočech, junior Jonáš Forejtek.

Sledovala jsem ho a potkala pak na plese. Je výborné, že dva Plzeňáci vyhráli Wimbledon. Nestává se to každý rok (smích).

Skvěle jste hrála i ve dvouhře. Bylo složité ji skloubit se čtyřhrou?

Nepřipouštěla jsem si, že je to něco fyzicky těžkého. V hlavě jsem to dala dobře.