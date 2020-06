Na pranýři. Djokovič svým turnajem v době koronaviru spustil tenisové peklo

Z tenisových oslav je noční můra. Novak Djokovič slyší jednu kritiku za druhou. A do toho se svět ptá: Nemá náhodou i on koronavirus? Světoznámý tenista, číslo 1 na žebříčku, se během pauzy nudil. Sám to i v jednom rozhovoru řekl: „Pro nás tenisty je to těžké.“

Novak Djokovič na Turnaji mistrů. | Foto: ČTK/AP/Kirsty Wigglesworth