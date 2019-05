/AKTUALIZOVÁNO/ Předposlední rozlučku má za sebou finalistka Roland Garros a někdejší světová jednička ve čtyřhře Lucie Šafářová. V Praze na ni dolehly emoce až po skončení duelu prvního kola čtyřhry, který s Barborou Štefkovou těsně prohrály. Radost českým fanouškům udělala alespoň Karolína Muchová, která vyhrála 2:1.

Brněnská tenistka Lucie Šafářová. | Foto: ČTK/AP/Kin Cheung

Ve Fed Cupu s Kanadou se Šafářová rozloučila vítězným volejem při mečbolu ve čtyřhře za rozhodnutého stavu. Minulý týden ve Stuttgartu postoupily s Ruskou Anastasií Pavljučenkovovu až do finále čtyřhry. V Praze skončila po prvním zápase, který tma rozdělila do dvou dnů. „Věděla jsem, že to může být poslední zápas. Pro mě to bylo opravdu o tom si to užít,“ poznamenala dvaatřicetiletá tenistka.