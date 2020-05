Tento týden už měly probíhat líté tenisové boje pod Eiffelovou věží. Jenže pařížský grandslam se kvůli pandemii nemoci covid-19 nekoná, stejně jako všechna ostatní mezinárodní klání. Do Paříže tak neletěla ani Petra Kvitová, místo toho se tužila v o něco skromnějších na svých domovských kurtech v areálu TK Sparta Praha ve Stromovce.

Jedna věc však přece jen připomínala metropoli nad Seinou: Kvitová si na „rozehřívací“ turnaj O pohár prezidenta ČTS oblékla sadu, kterou měla původně připravenou právě pro French Open. „Pokud se bude Paříž konat později, vymyslíme s výrobcem něco nového,“ pousmála se česká hvězda. Nový obleček jí každopádně přivábil úspěch.

Kvitová totiž na Spartě splnila roli favoritky a vyhrála první tuzemský turnaj, konaný po vynucené zdravotní pauze. Ve včerejším finále porazila dvakrát 6:3 Karolínu Muchovou, kterou v závěru duelu limitovalo zranění nohy. Na rozdíl od středečního programu se moc nevydařilo počasí: zápas musel být ve druhém setu přerušen kvůli dešti.

„Nebýt toho počasí, tak to dneska vyšlo parádně,“ pochvalovala si dvojnásobná wimbledonská šampionka. „Bohužel trochu nevyšel taky konec zápasu, kdy si Kája něco udělala s nohou a je mi líto, že to dopadlo takhle blbě. Jinak to ale byl hezký turnaj,“ dodala Kvitová, která během třídenního klání neztratila ani set.

Zlepšovala se

Při neúčasti Karolíny Plíškové byla turnajovou jedničkou, což potvrdila i na dvorci. Poradila si s Barborou Krejčíkovou, Kateřinou Siniakovou a nakonec i s Muchovou. Dá se říct, že tak navázala na triumf na akci WTA Prague Open v roce 2018, která se hrála ve stejném areálu.

„Každý den jsem hrála lépe, to je hodně pozitivní. Mívám to takhle v turnajích normálně a jsem ráda, že to vydrželo i po karanténě. Dnes to byl určitě nejlepší výkon, který jsem tu podala,“ potěšilo Kvitovou, která po finálovém vítězství obdržela trofej, poněkud připomínající kelímek na pivo.

Vydařená akce

Obdobný pohár dostal také vítěz mužské části turnaje Michael Vrbenský. Ten si včera na pražské antuce (ženy hrály na tvrdém povrchu) v dramatickém zápase poradil 6:4, 6:7 a 10:8 se Zdeňkem Kolářem. Dvacetiletý vítěz, kterému patří až 405. místo ve světovém žebříčku, jen potvrdil náramnou formu: vždyť už ve čtvrtfinále vyřadil turnajovou jedničku Jiřího Veselého.

„Je to pro mě cenné vítězství. Porazil jsem dva žebříčkově lepší hráče,“ zářil Vrbenský. Jeho finálový soupeř si stěžoval na puchýř na ruce, v níž drží raketu. „Zkazil jsem kvůli tomu hodně balonů. Snažil jsem se bojovat, ale Michael podal skvělý výkon,“ řekl Kolář.

Turnaj ve Stromovce splnil účel. Tenisté a tenistky si konečně zahráli ostré duely, vybralo se 300 tisíc korun na charitu a bavili se jak diváci u televizí, tak kolemjdoucí, kteří Kvitovou a spol. okukovali mezerami v plotu.