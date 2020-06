Světová tenisová trojka Karolína Plíšková vyhrála exhibiční turnaj LiveScore Cup na pražské Štvanici. Překvapivou finalistku Terezu Martincovou dnes na antuce porazila 6:2 a 6:4.

Finále tenisového turnaje žen LiveScore Cup, 6. června 2020 v Praze. Karolína Plíšková v utkání proti Tereze Martincové. | Foto: ČTK

"Každý vyhraný turnaj je dobrý, i když je to trošičku jiný turnaj, než bych chtěla vyhrát. Ale pořád je to výhra a to se počítá. Odehrála jsem tady tři kvalitní zápasy. Je na čem stavět a jako příprava to bylo dobrý," řekla Plíšková.