To ale hvězdného Rusa zase tolik netrápí. Radost mu teď udělali organizátoři US Open, kteří oznámili, že ruští a běloruští tenisté budou moct v New Yorku na rozdíl od Wimbledonu hrát. Jen budou muset stejně jako na nedávném Roland Garros startovat pod neutrální vlajkou.

„Je to skvělá zpráva,“ rozzářil se Medveděv. „Vždycky jsem říkal, že budu dodržovat pravidla a budu hrát tam, kde můžu. Chci jen předvést svůj nejlepší tenis,“ vzkázal rodák z Moskvy, který ruskou invazi odsoudil hned na začátku.

Obhajoba loňského triumfu

Šestadvacetiletý Rus tak může na přelomu srpna a září obhajovat loňský triumf ve Flushing Meadows. „Jsem šťastný, že mohu obhajovat titul. Mám na to úžasné vzpomínky. Byl to pro mě jeden z nejvíc speciálních turnajů,“ svěřil se.

Medveděv, který se v květnu vrátil na okruh po více než měsíční absenci způsobené operací kýly a momentálně hraje na travnatém turnaji v německém Halle, našel na neúčasti ve Wimbledonu i pozitiva. Nucenou pauzu využije k přípravě na poslední grandslam sezony v Americe.

Daniil Medvedev celebrated the No. 1 ranking by cutting a cake in Halle ?#DaniilMedvedev #Halle #WorldNo1 pic.twitter.com/5JH5d9wvN6 — Sportskeeda Tennis (@SK__Tennis) June 13, 2022

„Wimbledon miluju, vždycky je někde vzadu ve vaší mysli. Ale tráva je fyzicky velmi náročný povrch, a tím, že se nezúčastním Wimbledonu, nemusím totik chránit svoje tělo. Je pro mě snazší mít jen jeden turnaj, na kterém záleží,“ svěřil se Medveděv, který ve Wimbledonu nikdy nepřešel přes čtvrté kolo.

Přechod na tvrdý povrch

Světová jednička plánuje, že odehraje tři turnaje na trávě a pak přejde na tvrdý povrch. „Po turnajích strávím pár dní na Mallorce a pak se vrátím na jih Francie, kde budu trénovat na tvrdé kurty. Mohu přidat jeden turnaj na svůj seznam, ale ještě si nejsem jistý.“

Medveděv na loňském US Open vybojoval v pětadvaceti letech svůj první triumf na turnaji velké čtyřky. V památném finále porazil Djokoviče, kterého připravil o kalendářní grandslam. Legendární Srb tak nepřidal rekordní jednadvacátou grandslamovou trofej. Tenhle historický primát mu letos vyfouknul věčný rival Rafael Nadal, který při neúčasti Djokoviče triumfoval na Australian Open, a následně ovládl i Roland Garros.