Hráč prostějovského klubu bojoval v součtu s kvalifikací o šesté wimbledonské vítězství za sebou. Proti francouzskému soupeři začal výborně, jenže jej srazila prohraná koncovka druhé sady.

„Utkání to bylo těsné a možná to bylo o dvou o třech míčích. Byl to zápas o druhý týden, mohl jsem obhájit celý Wimbledon, což by mi strašně pomohlo. To jsou možná věci, které jsem měl v hlavě, i když jsem si je nechtěl připouštět. Ale hrálo se o hodně a rozhodující byl podle mě ten druhý set,“ hodnotil Veselý v rozhovoru s českými novináři v Londýně.

Český tenista skončil ve Wimbledonu o kolo dříve než před rokem a ve zbytku sezony bude dál bojovat o návrat do elitní stovky světového žebříčku. V jeho novém vydání bude figurovat okolo 140. místa a také na posledním grandslamovém turnaji roku US Open jej nemine kvalifikace.

„Na žebříček moc nekoukám, protože to nejsou pozice, které by mě uspokojovaly. Pro mě je ale důležité, že jsem zdravý a že si odsud odvážím těch pět výher. To je něco, na co jsem čekal. Potřeboval jsem se chytit,“ prohlásil Veselý.